ضبط سارقي 10 آلاف حقيبة مدرسية من مخزن في النزهة

تمكن رجال الامن بالقاهرة من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة عشرة آلاف حقيبة مدرسية من داخل مخزن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق.



تبلغ للرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من تاجر قرر بإكتشافه سرقة عدد 5 كراتين بداخلها عدد 10000 حقيبة مدرسية تقدر قيمتها بمبلغ "150 ألف جنيه " من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة دائرة القسم .



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة توصلت جهوده عقب تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالمخزن و عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم ، وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 25500 جنيه - من متحصلات الواقعة.



وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر العامل بأنه نظرا لطبيعة عمله بالمخزن خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع العاطلين ، حيث تمكنوا من دخول المخزن والإستيلاء على المضبوطات.



وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات التصرف ببيع جزء من المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمخزن مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.