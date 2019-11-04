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حوادث

ضبط سارقي 10 آلاف حقيبة مدرسية من مخزن في النزهة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:30 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
تمكن رجال الامن بالقاهرة من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة عشرة آلاف حقيبة مدرسية من داخل مخزن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق.

تبلغ للرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من تاجر قرر بإكتشافه سرقة عدد 5 كراتين بداخلها عدد 10000 حقيبة مدرسية تقدر قيمتها بمبلغ "150 ألف جنيه " من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة دائرة القسم .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة توصلت جهوده عقب تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالمخزن و عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم ، وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 25500 جنيه - من متحصلات الواقعة.

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر العامل بأنه نظرا لطبيعة عمله بالمخزن خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع العاطلين ، حيث تمكنوا من دخول المخزن والإستيلاء على المضبوطات.

وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات التصرف ببيع جزء من المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمخزن مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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