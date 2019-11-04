القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتدمير 376 عبوة ناسفة بسيناء .. إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 4707 أفراد .. وضبط أكثر من مليون و500 ألف قرص مخدر

القوات الجوية تدمر 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية

تدمير 115 عربة دفع رباعى على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيرية شديدى الخطوره

تفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات

اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود

وقامت القوات الجوية بإستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى منها "9 على الإتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى".



كما تم القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على 65 قطعه سلاح مختلفة الانواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء وتنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 افراد تكفيرية شديدى الخطوره.



ونجحت القوات في إكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.



وقامت القوات بضبط وتدمير 33 سيارة ، و 93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الاعاشة خاصة بالعناصر الارهابية.



فيما تم القبض على 61 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم ، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وقامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و 48 خزنة و مسدس و 3045 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 5831 كيلو جراما من جوهر الحشيش و7082 كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى 59 كيلو جراما من مادة الأفيون و 1,579,89 قرصا مخدرا.



كما تم إكتشاف وتدمير مزرعتي بانجو وثلاث مزارع خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة فدانين ، وضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب.



وتم ضبط 22 أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن ، وضبط 1242 كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ا 4707 أفراد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط 3 هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية .



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط وجنديان أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.



وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أوضحت فيه جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالإضافة إلي تأمين الاتجاهات الإستراتيجية وذلك خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى الآن.