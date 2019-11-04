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بين الناس

منازل الشوبك بالجيزة تغرق في مياه المجاري.. والأهالي يستغيثون

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:10 م
المدارس الغارقة
المدارس الغارقة
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كريم ناصر
يستغيث أهالى قرية الشوبك الشرقى بمركز الصف جنوب الجيزة، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس ممدورح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بانقاذهم من غرق المنازل والمدارس فى مياه الصرف الصحى بسبب خطأ فى خط المواسير وانسدادها.

حيث بعث الأهالى رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد يستغيثون فيها، قائلين إن المدارس والمنازل بالقرية أصبحت غارقة تماما في المياه.

وأوضح حسن عزام ، أحد أهالى القرية أن خط مواسير الصرف الصحى بها حطأ في التركيب، ما يؤدي لانسدادها فتنفجر ما يؤدى الى غرق المنازل والمدارس كمدرسة الشوبك والثروة بمياه الصرف وعدم استطاعة الطلاب الدخول أو الخروج من المدرسة.

وقال حمدى أمين، إن الصرف الصحي بالقرية تابع لمحطة الصرف الصحي بحلوان وليس الجيزة رغم أن القرية تابعة لمحافظة الجيزة، وأنه كلما أغرقت مياه الصرف المنازل والمدارس تأتي المحليات وتقوم بشفط كمية منها وتترك الباقى بينما هيئة الصرف الصحي لا تأتي نهائيًا رغم أنها المسئولة عن إصلاح هذه المشكلة، مطالبا المحافظ بتشكيل لجنة لإصلاح هذه المشكلة قبل أن تتسبب فى انهيار المنازل والمدارس.

وقال خالد عزام، المحامي وأحد أهالي القرية، إن تصميم شبكة الصرف فى هذه المنطقة غير مطابق للمواصفات ما يتسبب في تفجر الصرف كل فترة، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأهالي قاموا بالتوصيل من خط الصرف دون دراسة، ما أدى الى تحميل على الخط، إضافة الى مشاكل وانسدادات بالخط ما يتسبب فى انفجاره وغرق المنازل والمدارس.
منازل الشوبك بالجيزة تغرق في مياه المجاري.. والأهالي يستغيثون
منازل الشوبك بالجيزة تغرق في مياه المجاري.. والأهالي يستغيثون
منازل الشوبك بالجيزة تغرق في مياه المجاري.. والأهالي يستغيثون
منازل الشوبك بالجيزة تغرق في مياه المجاري.. والأهالي يستغيثون
منازل الشوبك بالجيزة تغرق في مياه المجاري.. والأهالي يستغيثون
منازل الشوبك بالجيزة تغرق في مياه المجاري.. والأهالي يستغيثون
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