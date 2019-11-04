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فن

سب وبلوك واحتفال بعيد ميلاد.. حكاية إليسا مع أفيخاي أدرعي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:01 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
لم تتمالك الفنانة اللبنانية إليسا أعصابها عندما حاول أفيخاي أدرعي متحدث الجيش الإسرائيلي مداعبتها لأكثر من مرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كونها واحدة من أكثر الفنانات المؤثرة على سوشيال ميديا.

وبدأت حكاية سب وبلوك لـ افيخاي ادرعي عندما علق على إحدى تغريدات إليسا حول الوضع الفلسطيني الراهن والتي تقول: من طرائف العرب أنهم يقتلون بعض بالسلاح ويقتلون إسرائيل بالدعاء"، وعلقت عليها: "صباح الخير".

وقررت إليسا أن ترد بتعليق ناري على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وذلك بعد أن رد على تعليقها الأخير عبر تويتر، والذي قالت فيه: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب".

فردّ عليها أدرعي قائلا: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف"، وهو ما دفع إليسا للرد عليه بقوة: "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك.. محتل وقح".

ليعود افيخاي ادرعي بمداعبة إليسا من جديد بطريقة استفزازية من خلال فيديو ظهر فيه جنود من الجيش الاسرائيلي وهم يعزفون أنغام أغنيتها الشهيرة "بتمون" مقترنة بتعليق: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ينتهز عيد ميلاد #اليسا ليقنعها برفع البلوك عن حسابه على تويتر ويعزف لها على أنغام أغنيتها الشهيرة #بتمون في مقطع فيديو نشره على #تويتر معلقًا: "بتأمل تحبي هاي المفاجأة".

من جانبها ردت إليسا قائلة: "وقح "، وهو نفس الرد الذي أدلت به من قبل عندما حاول افيخاي ادرعي مداعبتها على إحدى تغريداتها بشأن القضية الفلسطينية.
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