وزير التموين أمام البرلمان لمناقشة مشاكل بطاقات التموين.. اليوم

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين من المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة الاقتصادية ستناقش مع وزير التموين مشاكل المواطنين المتعلقة بحذف بطاقاتهم التموينية بشكل عشوائى، بالإضافة إلى إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن اللجنة ستناقش أيضا مع وزير التموين توفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق، بالإضافة إلى سياسة وزارة التموين خلال الفترة المقبلة.

