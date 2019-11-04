بسبب فلسطين وعيد ميلادها.. إليسا تسب أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال مرتين على تويتر.. ومحمد هنيدي يدعمها بهذه الكلمات

إليسا تفقد أعصابها حينما داعبها أفيخاي أدرعي أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي

إليسا لأفيخاي أدرعي: "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك.. محتل وقح"









تتميز الفنانة اللبنانية إليسا بأنها جريئة وشجاعة وتقول ما يدور داخل عقلها ولا تخفي مشاعرها، وكسرت المطربة الملقبة بـ ملكة الإحساس جميع الحواجز وأصبحت تريند جوجل وتويتر الآن بعد سبها علنا لـ أفيخاي أدرعي متحدث الجيش الإسرائيلي.ولم تتمالك إليسا أعصابها عندما حاول أفيخاي أدرعي مداعبتها لأكثر من مرة على موقع التدوين الاجتماعي تويتر كونها واحدة من أكثر الفنانات المؤثرة على سوشيال ميديا.وبدأت حكاية سب وبلوك لـ افيخاي ادرعي عندما علق على إحدى تغريدات إليسا حول الوضع الفلسطيني الراهن والتي تقول: "من طرائف العرب أنهم يقتلون بعض بالسلاح ويقتلون إسرائيل بالدعاء"، وعلقت عليها: "صباح الخير".وقررت إليسا أن ترد بتعليق ناري على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وذلك بعد أن رد على تعليقها الأخير عبر تويتر، والذي قالت فيه: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب".فردّ عليها أدرعي قائلا: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم، صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف"، وهو ما دفع إليسا للرد عليه بقوة: "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك.. محتل وقح".ليعود افيخاي ادرعي بمداعبة إليسا من جديد بطريقة استفزازية من خلال فيديو ظهر فيه جنود من الجيش الإسرائيلي وهم هم يعزفون أنغام أغنيتها الشهيرة "بتمون" مقترنة بتعليق: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ينتهز عيد ميلاد #اليسا ليقنعها برفع البلوك عن حسابه على تويتر ويعزف لها على أنغام أغنيتها الشهيرة #بتمون في مقطع فيديو نشره على #تويتر معلقًا: "بتأمل تحبي هاي المفاجأة".من جانبها ردت إليسا قائلة: "وقح"، وهو نفس الرد الذي أدلت به من قبل عندما حاول افيخاي ادرعي مداعبتها على إحدى تغريداتها بشأن القضية الفلسطينية.ودعمها الفنان محمد هنيدي في هذا التصرف الجريء مغردا بموقع تويتر: "بكرة هيقولك بتمون في الأصل من ألحانه".وأعرب رواد تويتر عن إعجابهم بتصرف إليسا، الذي يعبر عن غيرتها على عروبتها ودعمها للقضية الفلسطينية، مغردين: "مش بس صوتك حلو حتى شخصيتك"، "اصيلة وانسانة".