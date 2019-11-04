وحدة قسطرة القلب بأشمون العام للقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليونا

قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إنه تم إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام بتكلفة إجمالية تقدر ب 12 مليون جنيه لعلاج حالات القلب وإجراء عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات.



وأوضح الدكتور أسامة الفيومي مدير مستشفي أشمون العام بأنه تم إجراء 27 عملية قسطرة ما بين تشخيصية وتركيب دعامات منذ تشغيل الوحدة في 12/10/2019 وحتي الآن بواسطة استشاريين من معهد القلب القومي مؤكدا أن العمليات التي أجريت ( قرارات وزارية وقوائم إنتظار ) وجميعها بالمجان دون تحمل المواطنين أي أعباء مالية.