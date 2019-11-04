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تعليم

استخدام الطاقة الشمسية لتطهير محطات مياه الشرب في رسالة دكتوراه بعلوم المنوفية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:44 م
صدى البلد
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مروة فاضل
حصل الباحث محمد محمود علي درجة الدكتوراه في العلوم تخصص المناعة والطفيليات وذلك من خلال رسالة علمية تحت عنوان "دراسات طفيلية مناعية على الديدان الاسطوانة توكسوكارا فيتيلورم نيماتودا" تهدف استخدام الطاقه الشمسية وتركيزات الامونيا المختلفة كطرق جديدة صديقة للبيئة ولها فاعلية قوية للتخلص من بويضات الديدان الممرضة في محطات مياه الشرب و محطات معالجة الصرف الصحي ذلك للحفاظ على الجودة الصحية للمياه المنتجة و كذلك لاعاده استخدام مياه الصرف الصحي الامنه في الزراعه و ذلك طبقا لتحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة في مصر و الدول النامية

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور جزاء حسن مرسي أستاذ الطفيليات قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعه بنها، الدكتور جيهان فتح الله ابو عيسى استاذ طفيليات الأسماك بمعهد الصحة الحيوانية مركز البحوث الزراعية،الدكتور جمالات يوسف عثمان استاذ الطفيليات قسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة المنوفية، الدكتورة عزة حسن محمد استاذ مناعة الطفيليات رئيس قسم علم الحيوان كليه العلوم جامعة المنوفية.

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