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منوعات

هابي فلانتين داي .. تعرف على أسعار بوكية الورد.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
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احمد قطب- عدسة : صلاح مهدي
يحتفل العالم بـعيد الحب "الفلانتين" فى 14 فبراير من كل عام، ويحتفل المصريون بعيد الحب في يوم آخر من العام وهو 4 نوفمبر من كل عام ولذلك يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام.

وترجع نشأة عيد الحب إلى 31 عاما حينما نشر الكاتب الصحفى مصطفى أمين، هذا الاقتراح الذى أرسله له بعض قراءه، فى عموده بجريدة أخبار اليوم، والذى نشر فى مثل هذا اليوم من عام 1988، فتم اعتماد يوم الرابع من نوفمبر للاحتفال بهذه المناسبة.

واقترح مصطفى أمين أن يكون يوم 4 نوفمبر من كل عام عيدا للحب فى مصر، بحيث يكون مناسبة لإظهار مشاعر الحب للآخرين. 

ورصدت عدسة صدي البلد استعدادات محلات الورد لهذه المناسبة، في البداية يقول محمد سعيد أحد أصحاب محلات الورد بوسط البلد "يحتفل المصريون بعيدين للحب هما عيد الحب العالمي ويكون 14 فبراير من كام وعيد الحب المصري ويكون نوفمبر من كل عام، موضحا أن عيد الحب المصري كان يحتفل به المصريون من قبل أفضل من الآن.

وتابع سعيد، نحن نستعد بهذه المناسبة من كل عام بتوفير أعداد كبيرة من أنواع الورد البلدي والمستورد، موضحا أن يتراوح أسعار بوكيهات الورد من 50 جنيها إلي 500 جنيه بتختلف علي حسب حجم البوكية وأنواع الورد الموجود به.
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