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محافظات

بحبك يا حنان وعاشق عنيكي.. لافتة تنتهي بقرار حاسم من محافظ الغربية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
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أحمد على
أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، الاثنين، توجيهات مشددة للأجهزة التنفيذية ومديري المديريات، بسرعة إزالة أي إعلانات أو عبارات مسيئة مكتوبة على أسوار المنشآت، وعلى رأسها المدارس ومراكز الشباب، ودهان المخالف منها.

وأعطى المحافظ مهلة لتفعيل تلك التوجيهات، والانتهاء من مراجعة أسوار المنشأت الواقعة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن محافظ الغربية قد أجرى مرورا مفاجئا، أمس الأحد، على مدرسة زفتى الثانوية الصناعية بنات.

ورصد المحافظ وجود قمامة بجوار سور المدرسة وعبارات غير لائقة مكتوبة على السور منها "بحبك ياحنان" و" عاشق عنيكي"، مادفع المحافظ لعزل مدير المدرسة، وأمر بسرعة دهان السور.
بحبك يا حنان وعاشق عنيكي.. لافتة تنتهي بقرار حاسم من محافظ الغربية
بحبك يا حنان وعاشق عنيكي.. لافتة تنتهي بقرار حاسم من محافظ الغربية
بحبك يا حنان وعاشق عنيكي.. لافتة تنتهي بقرار حاسم من محافظ الغربية
بحبك يا حنان وعاشق عنيكي.. لافتة تنتهي بقرار حاسم من محافظ الغربية
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