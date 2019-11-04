رئيس القاهرة السينمائي : جائزة الجمهور ستحمل اسم يوسف شريف رزق الله

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته ال ٤١ بحضوره رئيسه محمد حفظي، والقائم بأعمال المدير الفني للمهرجان ، بالاضافة الي عدد من الشخصيات العامة والهئية الاستشارية العليا، من بينهم الفنانة ليلي علوي والناقد طارق الشناوي والمخرجة هالة خليل ، بالاضافة الي السفير المكسيكي بالقاهرة .



وأكد محمد حفظي ، في كلمته أن الناقد الراحل يوسف شريف رزق مازال المدير الفني للمهرجان ، مؤكدا أن الدورة الحالية مهداه الي اسمه ، مؤكدا ان لولا الراحل ما كان سيكون متواجد كرئيس للمهرجان .



واضاف أن جائزة الجمهور التي كان من تمنح العام الماضي الي افضل فيلم من خلال استفتاء الجمهور قيمتها ٢٠ الف دولار ، ولم تكتمل ، ستحمل هذا العام اسم يوسف شريف رزق الله ، وستكون مقدمه من احدي الرعاة ، لافضل فيلم من وجهة نظر الجمهور.



ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.



وخلال الفترة من 21 الى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.