وزير التنمية المحلية يجري جولة ميدانية بمحافظة الجيزة.. صور



وشملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة تفقد شوارع ترسا وخاتم المرسلين ومستشفي الصدر والثلاثيني ومحور ترعة الزمر.



ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية خلال الجولة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بكافة المحافظات لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الإستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بكافة محافظات الجمهورية في مستوي النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وشدد الوزير شعراوى خلال الجولة على ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث إختناقات مرورية، ووجه شعراوى بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.



كما أكد اللواء محمود شعراوي أن محافظة الجيزة تشهد تطوير عدد من المحاور الهامة لخدمة المواطنين أبرزها طرق المريوطية بالعمرانية وطراد النيل بالوراق ومحور ترعة عبد العال والذي يعد طريق حيوي يساعد فى حل التكدسات المرورية ببولاق الدكرور بالإضافة إلى تطوير شوارع شهاب والبطل أحمد عبد العزيز ومحي الدين أبو العز وغيرها من المحاور الهامة والتي ستساهم في رفع كفاءة الطرق بالمحافظة.



وخلال الجولة حرص اللواء محمود شعراوى واللواء أحمد راشد على الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم فى الشوارع الرئيسية بحى العمرانية حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التى تعيق حركه المارة وتتسبب السرعات الزائدة لها فى وقوع العديد من الحوادث.



وأعطي الوزير شعراوى مهلة لرئيس حي العمرانية لرفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات من الشوارع لكى لا تعيق حركة المواطنين مؤكدا ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع ترسا ليكون محورا موازيا لشارع الهرم كما طالب شعراوى رؤساء الأحياء ومديرية الأمن بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك لضبط المخالفين والإهتمام بشكاوى المواطنين.



ومن جانبه أكد محافظ الجيزة تطوير العديد من المحاور المرورية الموازية للطرق الرئيسية بالمحافظة والتي من شأنها تفتيت أي تكدسات أو اختناقات مرورية لافتا انه سيتم استكمال أعمال تطوير شارع ترسا من تقاطع المحولات وحتي شارع عثمان محرم باعتباره أحد المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير للشارع فى المنطقة من طريق المريوطية وحتى شارع المحولات شملت رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 2100 متر.



مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ حاليا أعمال تطوير لعدد من المحاور المرورية بنطاق أحياء العمرانية والهرم وبولاق والدقي والعجوزة تساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية بالطرق الرئيسية.



كما أكد راشد حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوي الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة حيث تم تخصيص 119 مليون جنيه لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة مشيرًا ان الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وانارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.



قام اللواء محمود شعراوي بجولة مفاجئة دون تنسيق مسبق لعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بحي العمرانية بالجيزة يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك بعد تلقي الوزارة مجموعة من الشكاوي من أعضاء مجلس النواب والمواطنين من تدني مستوي الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير وهدم في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين.