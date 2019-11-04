لرفع مستوى الخدمات.. الجيزة تخصص 375 مليون جنيه للأحياء والمراكز

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية الهامة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار إعادة الوجه الحضاري والجمالي لأحياء ومدن المحافظة وخلق محاور مرورية جديدة.



شملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة تفقد شوارع ترسا والشعب والصدر والثلاثيني وخاتم المرسلين ومحور ترعة الزمر.



ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية خلال الجولة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بكافة المحافظات لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بجميع محافظات الجمهورية في مستوي النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وخلال الجوله استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة لعدد من شكاوي المواطنين بشارع مستشقي الصدر والخاصة بوجود أعداد كبيرة من التوك توك تعيق حركه المارة وتتسبب السرعات الزائدة لهم لوقوع العديد من الحوادث.



حيث تم التأكيد على رؤساء الأحياء ومديرية الأمن بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك لضبط المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين.



كما أكد اللواء محمود شعراوي أن محافظة الجيزة تشهد تطوير عدد من المحاور الهامة لخدمة المواطنين أبرزها طرق المريوطية بالعمرانية وطراد النيل بالوراق ومحور ترعه عبد العال والذي يعد طريق حيوي يساعد فى حل التكدسات المرورية ببولاق الدكرور بالإضافة إلى تطوير شوارع شهاب والبطل أحمد عبد العزيز ومحيى الدين أبو العز وغيرها من المحاور الهامة والتي ستساهم في رفع كفاءة الطرق بالمحافظة.



ومن جانبه أكد محافظ الجيزة على تطوير العديد من المحاور المرورية الموازية للطرق الرئيسية بالمحافظة والتي من شأنها تفتيت أي تكدسات أو اختناقات مرورية، لافتا الى أنه سيتم استكمال أعمال تطوير شارع ترسا من تقاطع المحولات وحتي شارع عثمان محرم باعتباره احد المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير للشارع فى المنطقة من طريق المريوطية وحتى شارع المحولات شملت رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 2100 متر.



وأشار إلى أن المحافظة تنفذ حاليا اعمال تطوير لعدد من المحاور المرورية بنطاق أحياء العمرانية والهرم وبولاق والدقي والعجوزة تساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية بالطرق الرئيسية.



كما اأكد راشد حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 /2020 للنهوض بمستوى الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة بجميع الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة لها.



واوضح أنه تم تخصيص 131 مليون جنيه للمشروعات بالمراكز والمدن ولدعم القري الأكثر احتياجًا وذلك في إطار خطة المحافظة بالاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وشدد على أنه تم تخصيص 119 مليون لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، مشيرًا الى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وانارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.