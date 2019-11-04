Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عند مدخل قريته.. العثور على جثة شاب مقتولًا في كفر الشيخ

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:47 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
محمود زيدان
تبذل مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودًا مكثفة لكشف لغز العثور جثة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، عُثر عليه غارقًا في دمائه بمدخل قرية الغبايشة. 

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة شاب "ج.س" 25 سنة، عامل مقيم بقرية الغبايشة، بكامل ملابسه وبه جرح في رأسه، ووجود شبهة جنائية في الوفاة. 

وجه مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، ويضم المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، والنقيب أحمد العيسوي، معاون المباحث، لكشف غموض ملابسات الواقعة، والتوصل إلى مرتكب الجريمة.

جرى تحرير المحضر رقم 9462 لسنة 2019م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.
Advertisements

ترشيحاتنا

السلطات الإماراتية تصدر تحذيرا إلى المواطنين بسبب الإعصار مها

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

إطلالة مثيرة لـ أليساندرا أمبروسيو من فيديو جديد مع محمد صلاح

بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

موعد انضمام كهربا لـ معسكر منتخب مصر .. فيديو

بسبب محمد صلاح.. موانا المصرية: تعرضت لموقف محرج بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. فيديو

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

اللجنة العامة للبرلمان توافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

توقفي عن رميه.. 5 فوائد لا تتخيليها لـ قشر الرمان