عند مدخل قريته.. العثور على جثة شاب مقتولًا في كفر الشيخ

تبذل مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودًا مكثفة لكشف لغز العثور جثة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، عُثر عليه غارقًا في دمائه بمدخل قرية الغبايشة.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة شاب "ج.س" 25 سنة، عامل مقيم بقرية الغبايشة، بكامل ملابسه وبه جرح في رأسه، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.





وجه مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، ويضم المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، والنقيب أحمد العيسوي، معاون المباحث، لكشف غموض ملابسات الواقعة، والتوصل إلى مرتكب الجريمة.



