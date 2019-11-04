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فن

حنان مطاوع عضو لجنة تحكيم سينما الغد بالدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:12 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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احمد البهي - محمد نبيل
اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة المصرية حنان مطاوع لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد ، حيث تعد تلك المرة الأولى التي تخوض من خلالها حنان مطاوع تجربة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

وخلال الفترة من 21 الى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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