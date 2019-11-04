Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قصة حب من الزمن الجميل.. مها فتحي عن والديها: حبهما مش موجود دلوقتي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نسمع كل يوم عن قصص حب من الشباب، أغلب هذه القصص لا يعرف أبطالها مثقال ذرة من المسئولية ولا حتى يعرفون معنى الحب، والنساء فيها ينخدعون بالبدايات ومعسول الكلمات، إلا أن النهاية تكون مأساوية فتنتهي قصة الحب، إما بنشر الشات على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح العلاقة على الملأ، أو تنتهي بالحظر وإلغاء الصداقة.

هذه تعد من أبرز حالات النهايات غير السعيدة لقصص الحب خلال فترة الزهور والمراهقة، إلا أن هذه الأمور ليست من عادات المصريين، بل يمكن إطلاق عليها مصطلح " ثمار الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي"، عادتنا في القصة التي سنسردها في السطور الآتية.

ففي زمن ليس بعيدا، وبلد ليست غريبة عنا، عاش زوجان أجمل قصة حب كانا يتنافسا في إسعاد بعضهما لبعض، كأنه يراها ملكته وهي تراه تاجها، كان يحرص دائما أن تغير منها كل المساء ولا يخجل من إظهار حبه لها ومعاملته الطيبة أمام الجميع، وهي كانت تحرص دائما أن تكون الصديق الأقرب له.

روت السيدة مها فتحي لــ"صدى البلد" قصة الحب العظيمة التي عاشها والدها ووالدتها، الذي غرست بداخلها هي وإخوتها حب الحياة الزوجية، جعلت والدها ووالدتها أيقونة للحياة الأسرية الصالحة التي تثمر بأبناء صالحين أسوياء لا يعانون من عقد نفسية.

تحكي السيدة "مها" عن والدها و تقول، "لم يكن كأي رجل عادي .. فكان نموذجا لفارس الأحلام الذي تحلم به فتيات كثيرين، وتوضح أن معاملته لوالدتها كانت تشبه معاملة الملوك لملكاتهم، ويحرص دائما أن تكون طفلته المدللة فكان يراها زوجته وابنته وصديقه المقرب.

وتابعت: "طبيعة عمل والدي لم تكن سهلة، فوالدها كان ضابطا في الشرطة فكان أحيانا يسافر بمدة طويلة فكان لا بد أن تتحلى الأم بالصبر والقوة وتعويض غياب الأـب، فقد كانت والدتي قوية وحنونة ولم نشعر بغياب والدنا أبدا فقد كانت تغمرنا بحبها له فقد كانت تحبه هي أيضا ذلك الحب التي تعجز عن وصفه الروايات.

واسترسلت: لم يتوقف حب والدي لأمي كما يفعل معظم الرجال عند ولادة أول طفل فتبدأ نيران الحب تهدأ وتدريجيا تنطفئ بل كان كل يوم يحبها أكثر من اليوم الذي مضى، فقد كان يقوم أحيانا بتحضير الطعام لها في الصباح وإحضاره لها إلى السرير ويستمتع بالحديث معها ويضحكا سويا، فقد كان مساعدا وعونا لزوجته.

وتقول السيدة " مها فتحي" إن والدها كان يأخذ أشقاءها الصغار إلى النادي لأنهم كانوا صغار السن، ويتركها مع والدتها حتى ينتهوا من المذاكرة ، لم بتذمر يوما ويلقي على كاهل زوجته أعباء تربية الأبناء بحجة انشغاله وضيق وقته.

وتضيف: أما في الإجازات، كان يخصص يوما لأمي فهو لرفاهية زوجته فقط، مضيفة: "طلبت منه أن يصطحبنا معهما في ذلك اليوم إلا أنه رفض قائلا هذا اليوم لحبيبتي "، فقد كان يخصص لها أوقات لها وحدها فقد كان كل خميس يخرج مع والدتها ويتناقشان أو يضحكان أو يتنزهان فقد كان ذلك اليوم ملك لوالدتي، وكان يستيقظ مبكرا يوم الجمعة ويقول لنا أن تختار المكان الذي نريد الذهاب إليه فلم أر أبا رائعا كوالدي .. حسب ما قالته السيدة "مها".

وتوضح: في عيد ميلاد والدتها الـ 50 كتب قصيدة في حبها، لتعبيره عن مدى حبه لها، لم تتركه والدتها لحظة حتى في لحظاته الأخيرة قبل الوفاة قال لها " هتوحشيني .. ملحقتش أشبع منك يا حبيبتي".
قصة حب من الزمن الجميل.. مها فتحي عن والديها: حبهما مش موجود دلوقتي
قصة حب من الزمن الجميل.. مها فتحي عن والديها: حبهما مش موجود دلوقتي
قصة حب من الزمن الجميل.. مها فتحي عن والديها: حبهما مش موجود دلوقتي
قصة حب من الزمن الجميل.. مها فتحي عن والديها: حبهما مش موجود دلوقتي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

عيد الحب المصري.. حكاية لوحة خلدت العشق الفرعوني على ظهر بطاقتك الشخصية .. افحصها بنفسك

ترشيحاتنا

توقفي عن رميه.. 5 فوائد لا تتخيليها لـ قشر الرمان

تركيا: روسيا تدرس تأجيل تسليم أنقرة المرحلة الثانية من منظومة إس 400

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش

نجم بيراميدز ينضم لـ منتخب مصر على حساب لاعب الأهلي

بعد إقالته من منتخب مصر.. أجيرى يقترب من تدريب هذا النادي

الأميرة ديانا أخفت جنس ابنها الثاني عن زوجها لسبب غريب

Advertisements

تأييد حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين في دعوى طليقته الفنانة سارة نخلة

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

بـ بطانة قصيرة.. كارمن سليمان بإطلالة جريئة تعرضها للانتقاد | شاهد

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش