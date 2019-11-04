قصة حب من الزمن الجميل.. مها فتحي عن والديها: حبهما مش موجود دلوقتي

نسمع كل يوم عن قصص حب من الشباب، أغلب هذه القصص لا يعرف أبطالها مثقال ذرة من المسئولية ولا حتى يعرفون معنى الحب، والنساء فيها ينخدعون بالبدايات ومعسول الكلمات، إلا أن النهاية تكون مأساوية فتنتهي قصة الحب، إما بنشر الشات على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح العلاقة على الملأ، أو تنتهي بالحظر وإلغاء الصداقة.



هذه تعد من أبرز حالات النهايات غير السعيدة لقصص الحب خلال فترة الزهور والمراهقة، إلا أن هذه الأمور ليست من عادات المصريين، بل يمكن إطلاق عليها مصطلح " ثمار الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي"، عادتنا في القصة التي سنسردها في السطور الآتية.



ففي زمن ليس بعيدا، وبلد ليست غريبة عنا، عاش زوجان أجمل قصة حب كانا يتنافسا في إسعاد بعضهما لبعض، كأنه يراها ملكته وهي تراه تاجها، كان يحرص دائما أن تغير منها كل المساء ولا يخجل من إظهار حبه لها ومعاملته الطيبة أمام الجميع، وهي كانت تحرص دائما أن تكون الصديق الأقرب له.



روت السيدة مها فتحي لــ"صدى البلد" قصة الحب العظيمة التي عاشها والدها ووالدتها، الذي غرست بداخلها هي وإخوتها حب الحياة الزوجية، جعلت والدها ووالدتها أيقونة للحياة الأسرية الصالحة التي تثمر بأبناء صالحين أسوياء لا يعانون من عقد نفسية.



تحكي السيدة "مها" عن والدها و تقول، "لم يكن كأي رجل عادي .. فكان نموذجا لفارس الأحلام الذي تحلم به فتيات كثيرين، وتوضح أن معاملته لوالدتها كانت تشبه معاملة الملوك لملكاتهم، ويحرص دائما أن تكون طفلته المدللة فكان يراها زوجته وابنته وصديقه المقرب.



وتابعت: "طبيعة عمل والدي لم تكن سهلة، فوالدها كان ضابطا في الشرطة فكان أحيانا يسافر بمدة طويلة فكان لا بد أن تتحلى الأم بالصبر والقوة وتعويض غياب الأـب، فقد كانت والدتي قوية وحنونة ولم نشعر بغياب والدنا أبدا فقد كانت تغمرنا بحبها له فقد كانت تحبه هي أيضا ذلك الحب التي تعجز عن وصفه الروايات.



واسترسلت: لم يتوقف حب والدي لأمي كما يفعل معظم الرجال عند ولادة أول طفل فتبدأ نيران الحب تهدأ وتدريجيا تنطفئ بل كان كل يوم يحبها أكثر من اليوم الذي مضى، فقد كان يقوم أحيانا بتحضير الطعام لها في الصباح وإحضاره لها إلى السرير ويستمتع بالحديث معها ويضحكا سويا، فقد كان مساعدا وعونا لزوجته.



وتقول السيدة " مها فتحي" إن والدها كان يأخذ أشقاءها الصغار إلى النادي لأنهم كانوا صغار السن، ويتركها مع والدتها حتى ينتهوا من المذاكرة ، لم بتذمر يوما ويلقي على كاهل زوجته أعباء تربية الأبناء بحجة انشغاله وضيق وقته.



وتضيف: أما في الإجازات، كان يخصص يوما لأمي فهو لرفاهية زوجته فقط، مضيفة: "طلبت منه أن يصطحبنا معهما في ذلك اليوم إلا أنه رفض قائلا هذا اليوم لحبيبتي "، فقد كان يخصص لها أوقات لها وحدها فقد كان كل خميس يخرج مع والدتها ويتناقشان أو يضحكان أو يتنزهان فقد كان ذلك اليوم ملك لوالدتي، وكان يستيقظ مبكرا يوم الجمعة ويقول لنا أن تختار المكان الذي نريد الذهاب إليه فلم أر أبا رائعا كوالدي .. حسب ما قالته السيدة "مها".



وتوضح: في عيد ميلاد والدتها الـ 50 كتب قصيدة في حبها، لتعبيره عن مدى حبه لها، لم تتركه والدتها لحظة حتى في لحظاته الأخيرة قبل الوفاة قال لها " هتوحشيني .. ملحقتش أشبع منك يا حبيبتي".