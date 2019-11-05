هواوي تعلن الفائزين بمسابقة Huawei-TIEC App Cup للمرة الأولى في مصر

أعلنت هواوي تكنولوجيز الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أسماء الفائزين في مسابقة "Huawei-TIEC App Cup" بالتزامن مع مهرجان Insomnia للألعاب الإلكترونية. أقيمت المسابقة بحضور د. عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC كجزء من برنامج "Shining Star" التي تعدت استثماراته المليار دولار حول العالم.





تأتي هذه المبادرة في خطوة لتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية والتكنولوجية، مما يمثل نقلة نوعية في المجتمع المصري عن طريق توطين التكنولوجيا في جميع الجهات، ذلك بالتزامن مع الخطط التنموية للدولة والتي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال Cairo ICT - معرض القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي، أن قطاع التكنولوجيا أصبح محرك أساسي دافع في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، يحظى فيه أبناؤه بفرص متساوية للمشاركة في عملية التنمية، وتتكامل فيه مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات مبتكرة، تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.





أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للابداع التكنولوجى وريادة الأعمال على أن مشاركة الشباب في المسابقة، هي دليل على قدرتهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم جميع القطاعات بداية من التعليم والصحة أو النقل، مما يوفر فرص عمل واعدة تمكنهم من المساهمة الفعالة في دعم وتطوير الأنظمة في مصر باستخدام التكنولوجيا.





وصرح آدم شاو إرسنوج، مدير خدمات المحمول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين "برنامجنا Shining Star يستثمر حاليًا مليار دولار في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، لدعم المطورين لإنشاء نظام مبتكر لتطويرخدمات الهواتف الذكية. وأضاف أن المسابقة تشكل تأثير إيجابي على مستقبل الشباب المصري من خلال تنمية مواهبهم الشابة، وإثراء معرفتهم في السوق المصري في قطاع التكنولوجيا"





دعت المسابقة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الأجهزة المحمولة وتطبيقات الأندرويد،وسلم الجوائز للفائزين د. عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات آدم شاو إرسنوج، مدير خدمات المحمول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين وقسمت جوائز المسابقة كالتالي، الجائزة الأولى 60 ألف جنيه مصري وهاتف Huawei P30 PRO والتي حاز بها فريق Point of Life في قطاع الصحة بتقديم تطبيق لتسهيل عملية التبرع بالدم، 40 ألف جنيه مصري للجائزة الثانية وهاتف Huawei P30 Lite توج بها فريق Travv في تطبيق لقطاع السياحة، أما للجائزة الثالثة 30 ألف جنيه مصري وهاتف Huawei Y9 Prime كانت من نصيب فريق Mr. Mechanic في قطاع النقل و المواصلات، بتطبيق يسهل توفير خدمات اصلاح أعطال السيارات علي الطريق.





ومن ناحيته عقب علي محمود من فريق Point of Life ، الفائز بالمركز الأول:"