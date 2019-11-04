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برلمان

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم برئاسة أبو شقة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:09 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة.

وضمت عضوية اللجنة المستشار حسن بسيونى، وأسامة راضى، وخالد عبد العزيز شعبان، وأحمد فؤاد أباظة، ومحمد عبد الغفار، وأحمد سميح، محمد مدينة، وثروت بخيت عيشى، وشادى أبو العلا، ومحمد قرقر، وفتحى ندا، وأحمد حلمى الشريف، ويحيى عيسوى، أحمد مصطفى عبدالواحد".

حددت اللائحة آليات عمل لجنة القيم؛ حيث يُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.

وتتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التي تعقد أولى جلساتها مع بداية دور الانعقاد، وتحدد أولويات الجلسات العامة بالبرلمان.

ويتكون عدد أعضاء اللجنة من 15 شخصًا، ويتم تغيير أعضائها كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، إذ تبحث كل قرارات الإحالة التي يتم اتخاذها في الجلسات العامة، والقرارات.
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