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ديني

حكم ارتداء الباروكة للنساء .. أستاذ بالأزهر يرد.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:10 م
محمد شحتة
قال الدكتور محمد الضويني أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الباروكة نوع من أنواع الشعر قد يكون طبيعيا أو صناعيا وتندرج تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  الذي يقول فيه "لعن الله الواصلة والمستوصلة".

وأضاف الضويني في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف للرد على أسئلة المتابعين، أن الشريعة الإسلامية حينما أمرت المرأة أن تستر شعرها لم يكن لذات الشعر، وإنما لمنع الفتنة واعتبرت مثل هذه المسائل من العورات.

وأشار إلى أن الرجل مأمور شرعا بغض بصره وكذلك المرأة وينبغي عليها أن تستر عورتها حينما تخرج إلى الشارع، وتتبع تعاليم الشرع الحنيف من ستر العورة وارتداء الحجاب لأنه فرض بالإجماع وليس لها أن تسأل عن فائدة تغطية الشرع لأنه أمر تعبدي.

وتابع: هناك أحكام شرعت للتعبد وليس للمرء أن يسأل عن علتها كالصلاة وعدد ركعات الفروض، وأخرى شرعت للمعاملات بين الناس وهذه الأصل فيها أنها معقولة المعنى ويجوز أن نسأل عن علتها.

 
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