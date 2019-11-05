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أخبار البلد

البحوث الإسلامية: إحياء التراث تبحث الاستفادة من المخطوطات النادرة.. اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
لجنة إحياء التراث
لجنة إحياء التراث الإسلامي بمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
تعقد لجنة إحياء التراث الإسلامي بمجمع البحوث الإسلامية، اجتماعها الشهري اليوم الثلاثاء، بمقر المجمع بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة في إطار أعمالها الدورية، لمتابعة تنفيذ الأعمال التي قررت اللجنة الانتهاء منها، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن اللجنة تعمل على كيفية الاستفادة من المخطوطات النادرة وخاصة الموجودة في المكتبة الأزهرية، والعمل على إحيائها وإخراجها في صورة جيدة للاستفادة منها، في خدمة طلاب العلم والباحثين.

وأضاف عيّاد أن اللجنة تقوم من خلال أعضائها بالعديد من الجهود ومنها، اختيار الكتب ذات الصلة بالقضايا والأحداث الحالية على الساحة المحلية والعالمية، لبيان سماحة الإسلام والجوانب الإنسانية التي تحفل بها شريعته.

وأوضح الأمين العام أن هناك ضوابط عامة وأسس وقواعد للتعامل مع التراث الإسلامي، حيث نعمل على تحقيق كتب التراث وكذلك رقمنة المخطوطات وترميمها لسهولة اطلاع الباحثين عليها وأخذ ما يناسب منها ويلائم واقعنا المعاصر وبالأخص تلك الشبهات المثارة على الساحة والأفكار المغلوطة.
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