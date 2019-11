تشارليز ثيرون: هذا الفيلم غير مسار حياتي المهنية

أحدث العروض الخاصة للترويج للأفلام العالمية.. نجمة بوليوود بريانكا شوبرا مع فيلمها الجديد The Sky is pink في مومباي.. وأنجلينا جولي تخطف الأنظار في روما بـ Maleficent: Mistress Of Evil