الإعلام بحاجة لتدخل الرئيس السيسي .. وحريته لا تعني العودة لزمن باسم يوسف.. أبرز 10 تصريحات للإعلامي محمد عبد الرحمن في ضيافة صدى البلد ..فيديو وصور

8- 3 أمور يستلزمها العمل على الهواء :



- نظرة الطائر : وتعنى وعي الإعلامي بنقاط التماس الرئيسية في اللحظة الراهنة مصريا ومحليا وعالميا.

- القدرة على الوصول للمعلومة بأسرع وقت وسرعة البديهة و مهارة جمع المعلومات اللازمة فور وقوع الحدث.

- فريق الإعداد لابد أن يكون قويا ويتمتع بعلاقات جيدة.



9- معظم المذيعين المصريين تغيب عنهم أساسيات العمل الإعلامي، منها اللغة العربية السليمة وأساليب النبر والتقطيع ومخارج الألفاظ وبراعة الاستهلال.



10 -المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نجح في ضبط حديث الإعلاميين على الهواء من خلال تدخله الصارم في بعض الوقائع .. ولديه اخفاقات.

استضاف موقع صدى البلد الإخباري الإعلامي محمد عبد الرحمن، خلال ندوة مهمة تم خلالها تكريمه عن مشواره الإعلامي الذي استمر على مدار 25 عاما، وخلال الندوة تطرق الإعلامي لعدد من الموضوعات والملفات المهمة ، المتعلقة بالمشهد الإعلامي.وسبق للإعلامي محمد عبد الرحمن، العمل بقناة CNBC، وقدم عددا من البرامج على شاشتها أبرزها الحصيلة وبالأخضر ونبض اليوم، ثم اتجه إلى قناة CBC إكسترا يقدم عليها برنامج مصر العرب ، وحديث الساعة ، وكان قد تعاقد على برنامج توك شو مع شبكة قنوات DMD ، كما سبق له المشاركة في في مؤتمر الشباب.1 - الإعلام يعاني من أزمات كبرى تتطلب تدخل الرئيس بشكل مباشر، و السيسي لا يرضيه إنهيار صناعة الإعلام.2- الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد القادر على قلب اي ملف وإعادة انتاجه لانه مدعوم جماهيريا، والشعب المصري لم يعد ممكنا أن يحكم رغما عنه.3- نحتاج محطة إخبارية يضرب بها المثل في العالم وهذا يتطلب سقف غير محدود من الحرية ..و حرية الإعلام لا تعني العودة لزمن باسم يوسف.4 - البيروقراطية و الفوضى أقوى من الإدارة أحيانا ، ويعيقان تطوير ماسبيرو حتى لو تم تسديد ديونه وانا شاهد على محاولات التطوير.5- نقابة الإعلاميين رفضت قيدي بعد ٢٥ عاما من العمل بالإعلام لكوني غير ممارس.6- أتمنى أن يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام كنموذج لثورته الناعمة، ونجاح هذه الصناعة يعني مليارات من الدخل ، و الصناعة بوضعها الراهن لا تخدم الدولة أو الشعب.7-الإعلامي يجب أن يرشد السوشيال ميديا بدلا من الانحراف والانسياق خلفها وتجاوبه معها مطلوب لأنها جزء من الواقع الراهن.