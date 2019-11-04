الفن يسري في عروقه .. البطاوي يحول التراب لـ تحف فنية شاهدة على إبداعه| فيديو

يشبه لحد كبير متحفا بيئيا صغيرا يضم بداخله أشياء لا تجول في خاطر بشر من أسماك طبيعية لوهلة، حين تراها تظن أنها محنطة مصنوعة من بذور المانجو، كذلك الحلي المصنوعة من عظام الحيوانات، ويخطف بصرك على الحائط اللوحات البديعة غير المرسومة بـالأدوات العادية لدينا ولكنها مرسومة بـأصداف وقواقع البحر وكأنها ترسل إليك رسالة جاءت من البحر خصيصا إليك، منزل مليء بكل ما تحويه الطبيعة حتى الكائنات المحنطة جزء منه.



تلك الإبداعات العظيمة وراءها رجل ستيني يتخلل الشيب شعرات رأسه كسلاسل الذهب اللامعةـ فكل ما هو موجود بالبيئة حتى ذرات التراب موجود داخل بيته.



يجلس على أريكته المفضلة وأمامه مجموعة من الأصداف وقطعة من الخشب وبعض بذور الثمار وقطعة بلاستيكية ناتجة عن كسر أداة ما في المنزل ينظر إليهم ويفكر بنهم ما هو الإبداع الجديد الناتج عن خلط تلك الأشياء ببعضها البعض.



علوي البطراوي رجل يعشق الفن والابداع لدرجة تشعرك بأنه ان الفن يسري في عروقه ومن منا لا يعشق الفن ولكن هذا الرجل صنع من الاشئ إبداع وقدرته على خلق الجمال بكل شئ عديم النفع يقع بين يديه ماهو هو إلا موهبة حباها الله سبحانه وتعالى له ولكنه لم يكتفي بذلك فعمل على أن يثقل موهبته وينميها حتى أصبح متميزا ومتفردا ولا احد ينافسه في لونه.



يقول علوي البطراوي لعدسة "صدى البلد" بأن كل نشاطاته تنساق وراء الأشياء الفنية بمعنى ان كل الخامات التي يمكنك أن تتخيلها عديمة الفائدة ويمكن الاستغناء عنها وإلقاؤها بالقمامة أستطيع أن أستغلها في عمل فني جميل لا يوجد عندي شيء ليس له فائدة، كل الخامات الموجودةحولنا أستطيع أن استغلها ودراستي لعلم الأحياء ساعدني كثيرا في معرفة كل خامه وكيفية استغلالها الاستغلال الامثل.



ويضيف قائلا: إن كثيرا من الفنانين يشتكون من أن خامات الفن باهظة الثمن ولكني انا شخصيا اقول لا يوجد شئ مستحيل نحن في مقدرتنا ان نستغل اي خامة او مادة لصنع عمل فني منها ففي استطاعتنا خلق البديل الخامات باهظة الثمن والبديل هو بالاشياء الطبيعية ما أجمل الطبيعة وما تحويه بألوانها البراقة الجميلة فحبي للبحر جعلني أرى كل ما هو جميل.