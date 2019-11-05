البحوث الإسلامية تكشف عن ركعتين صلاتهما توجب لك دخول الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرشد أمته بكل ما فيه خير لها، وفلاح في الدنيا والآخرة.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن هناك ركعتين يغفر الله سبحانه وتعالى بهما ذنوب العبد ويوجبان له دخول الجنة، وأوصانا بالحرص عليهما.



وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأنه إذا توضأ العبد وأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين خالصتين لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له دخول الجنة.



واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلا وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ».



