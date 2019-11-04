بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

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شهدت مدينة برج البرلس، اليوم، احتفالات، بعيدها القومي الـ 63 ، والتي شارك فيها الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم، بحضور اللواء شريف ذكريا محسب، نائبًا عن قائد القوات البحرية، والعميد بحري وليد مختار، قائد اللواء أول لنشات بحري.وحضر الاحتفال اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، وعدد من القيادات العسكرية.كما حضر، العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، والمجلس القومي للمرأة، والغرفة التجارية، والصحفيين والإعلاميين والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.وتضمنت الاحتفالات استقبال قيادات المحافظة، بالطبل البلدي والمزمار ورقص الخيول في أجواء كرنفالية مملوءة بالبهجة والسعادة، وسط مشاركة طلاب مدارسحاملين الورود والزهور وأعلام مصر، وسط ترديد الأناشيد الوطنية، وقيام المحافظ بوضع إكليل من الزهور على شهداء النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وعزفت الموسيقى العسكرية عددًا من المقطوعات الموسيقية الوطنية.