Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
شهدت مدينة برج البرلس، اليوم، احتفالات محافظة كفر الشيخ، بعيدها القومي الـ 63 ، والتي شارك فيها الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم، بحضور اللواء شريف ذكريا محسب، نائبًا عن قائد القوات البحرية، والعميد بحري وليد مختار، قائد اللواء أول لنشات بحري.

وحضر الاحتفال اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، وعدد من القيادات العسكرية.

كما حضر، العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، والمجلس القومي للمرأة، والغرفة التجارية، والصحفيين والإعلاميين والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالات استقبال قيادات المحافظة، بالطبل البلدي والمزمار ورقص الخيول في أجواء كرنفالية مملوءة بالبهجة والسعادة، وسط مشاركة طلاب مدارس البرلس حاملين الورود والزهور وأعلام مصر، وسط ترديد الأناشيد الوطنية، وقيام المحافظ بوضع إكليل من الزهور على شهداء النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وعزفت الموسيقى العسكرية عددًا من المقطوعات الموسيقية الوطنية.

اقرا ايضا: 


بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رسميا.. أجيري مدربا لـ ليجانيس الإسباني

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور

طريقة دفن الميت عند ازدحام القبر.. الإفتاء تجيب

مصطفى فهمي يهاجم الخطيب لمنحه الرئاسة الشرفية لـ تركي آل الشيخ..فيديو

وأنا باكل روج .. رضوى الشربينى تشعل انستجرام بإطلالة جديدة

السلطات الإماراتية تصدر تحذيرا إلى المواطنين بسبب الإعصار مها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش