الاتحاد الرياضي للشركات يدعم أسر الشهداء بـ200 ألف جنيه

تقدم الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام الرياضى للشركات بخطاب رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يفيد بتقديم الاتحاد دعم مادي بمبلغ 200 ألف جنيه لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على أرض الوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، بحضور المهندس نصر عبد العزيز المدير التنفيذي للشئون الفنية للشركة الشرقية إيسترن كومباني.