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محافظات

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. استعدادات مكثفة لبدء منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:10 م
ايمن محمد
وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .. أجرت محافظة جنوب سيناء استعدادات مكثفة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حيث قامت بتجهيز عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال المواطنين للتسجيل للمنظومة الجديدة ورفع كفاءة المعامل والوحدات الصحية التى دخلت المنظومة الجديدة .

وشهدت المحافظة اقبال كبير من المواطنين على المستشفيات والوحدات الصحية التسجيل للمنظومة الجديدة ، كما عقد مديرية الصحة دورة تدريبية لتنمية المهارات للصيادلة وتطبيق معايير الجودة فى الصيدلة الإكلينيكية على مدار يومين حول أساسيات العمل الصيدلي بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة في إطار الإستعدادات الخاصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء .

وتناولت الدورة أساسيات العمل الصيدلي في ضوء سياسات ومعايير الجودة والعمل علي رفع كفاءة الصيدلي واتباع معايير الجودة في مخزون الأدوية وكيفية تحديد إحتياجات الوحدات والمستشفيات من الأدوية والمستلزمات بما يتلائم والإستغلال الأمثل للموارد وكذا العمل علي تفعيل منظومة الصيدلة الإكلينيكية لتقديم خدمات طبية وصيدلانية مميزة ذات جودة عالية بما يتلائم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأن الدورات التدريبيه تأتي في ضوء لرفع كفاءة العنصر البشري من الصيادلة والتدريب على معايير الجودة العالمية وإدارة المخزون الإستراتيجي من الأدوية وكيفية متابعة حركتها وتحديد إحتياجات الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة لتجنب النقص فيها .

وأكد بأن تلك الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة الفرق الطبية مكتملة سواء أطباء بشرين أو صيادلة أو أسنان أوعلاج طبيعي أو فنين تمريض وأشعة ومعامل وغيرهم ، في إطار إستعدادات المديرية والمحافظة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء .

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بعد توجيهات الرئيس السيسي.. استعدادات مكثفة لبدء منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. استعدادات مكثفة لبدء منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. استعدادات مكثفة لبدء منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. استعدادات مكثفة لبدء منظومة التأمين الصحى الجديدة بجنوب سيناء
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