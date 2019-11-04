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توك شو

دمي مش هيروح هدر.. سمية الخشاب توجه رسالة شديدة اللهجة لـ أحمد سعد | شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:06 م
احمد سعد وسمية الخشاب
احمد سعد وسمية الخشاب
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قسم التوك شو
قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وبسلام ، بعد انفصالها عن الفنان أحمد سعد.

مضيفة " ادعو الله ان يدبر أمرى، وأدعو كل سيدة مصرية ألا تفرط فى حقها أبدًا وأن تحافظ على نفسها وعلى كرامتها".

وأشارت الفنانة سمية الخشاب فى مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث " إلى ان مشكلتها مع مطلقها الفنان احمد سعد لم تكن قضية فنانه مصريه وإنما قضية المرأة العربية التى تتعرض للعنف والإهانة والضرب والضغط النفسى ، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقها، قائلة "دمى مش هيروح هدر".

وتابعت الفنانة سمية الخشاب، " الفلوس هى اللى بتروح وتيجى واحنا اللى بنعملها" احمد سعد تسبب في فقدانى للطحال، لافتة ان شقيق أحمد سعد الاكبر دكتور بمستشفى 57357 أكد على كلامه ان الطحال " ملوش لازمه فى الجسم".

وأضافت " امى منهارة " من وقت الاعتداء علي بالضرب من أحمد سعد، موضحة أنها ذهبت للمستشفى لأن ضربه لها تسبب فى نزيف لمدة 48 ساعة، مشيرة إلى أنها كانت فى عداد الموتى، لافتة إلى أنها ستطلب حقوقها كاملة من نفقة ومهر وخلافه.
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