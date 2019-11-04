أمن الجيزة يكشف لغز سرقة الوحدة الصحية بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة الوحدة الصحية بأكتوبر حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.

تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من مديرة الوحدة الصحية بأكتوبر باكتشافها سرقة ٢ مروحة حائط وجهاز كمبيوتر من داخل الوحدة بالحي ١٦ إسكان الشباب، أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





أفادت التحريات بعد الفحص تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن وراء ارتكاب الواقعة كل من م. م. م ١٩ سنة عاطل وزياد ١٩ سنة عاطل.



