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حوادث

أمن الجيزة يكشف لغز سرقة الوحدة الصحية بأكتوبر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:06 م
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة الوحدة الصحية بأكتوبر حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.

تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من مديرة الوحدة الصحية بأكتوبر باكتشافها سرقة ٢ مروحة حائط وجهاز كمبيوتر من داخل الوحدة بالحي ١٦ إسكان الشباب، أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أفادت التحريات بعد الفحص تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن وراء ارتكاب الواقعة كل من م. م. م ١٩ سنة عاطل وزياد ١٩ سنة عاطل.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق التسلق وأرشد عن المسروقات.
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