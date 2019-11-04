للمرة الثانية.. ساقية الصاوي تستضيف ندوة عن الأدوات المالية غير المصرفية

أعلن المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن بدء تنفيذ عدة أنشطة للتوعية بدور الهيئة بالتزامن مع الاحتفالية التي تعدها الهيئة برعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي.



وأوضح المستشار النشار أن الهيئة ستعقد غدا "الثلاثاء" لقاء تثقيفيا عن الأدوات المالية غير المصرفية بساقية الصاوي بعنوان “خطواتك لاستثمار آمن " لنشر الثقافة المالية بمختلف الأنشطة التي تتولى الإشراف والرقابة عليها من سوق المال، وتأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتمويل عقاري، ونشاط التمويل متناهي الصغر بين جميع فئات المجتمع المصري.



قال النشار إن نخبة من خبراء الهيئة سيقومون بالتعريف بالدور الرقابي للهيئة والذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك إلقاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة -رقم 10 لسنة 2009 -للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.



وأضاف أن اللقاء سيتناول أيضا مبادئ الاستثمار في البورصة المصرية، ونبذة عن الطروحات العامة والسندات، وصناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات.