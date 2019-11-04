وزيرة الصحة: القيادة السياسية تولي القطاع اهتماما غير مسبوق

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتى على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مشيرةً الى أن ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما يتم العمل عليه حاليًا فى تطوير الرعاية الصحية، لم يكن ليتحقق لولا وجود العنصر البشري المتميز.



جاء ذلك، اليوم، خلال كلمتها بمناسبة الاحتفال ببدء الدراسة بالكليات الطبية بجامعة "نيو جيزة"، والذي جاء تحت شعار "البالطو الأبيض" وفى حضور الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة، وعمداء الكليات الطبية بالجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.



وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن أبناء مصر من مقدمي الخدمة الطبية أثبتوا لنا وللعالم أجمع أن كلًا منهم بطل في موقعه، داعيةً الشباب إلى بذل المزيد من العمل، مشيرةً إلى أن الشباب كانوا كلمة السر في نجاح المبادرات الرئاسية التي قامت الدولة بتنفيذها.



وأشارت وزيرة الصحة الى أن الأجيال الجديدة من الأطباء ستحقق إنجازات كبيرة طالما حرصوا على البحث العلمي لمواكبة التطور السريع وتسلحوا بالمهارات اللازمة، وحافظوا على قيم وأخلاقيات مهنة الطب.



وأضافت وزيرة الصحة أن الدولة المصرية تعمل على توفير جميع سبل الرعاية والتدريب لكل أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، موضحةً أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحي، بهدف توفير مناخ وبيئة عمل تليق بمقدمى الخدمة.



وتابعت وزيرة الصحة أنه الوزارة تتبني استراتيجية طموحة للنهوض بالتعليم الطبي المهني المستمر، بما يساهم فى رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية، بالاضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية لتوفير فرص تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية.



وقالت الوزيرة إنه تم إرسال عدة بعثات تدريبية للمملكة المتحدة من أطباء مصر لتدريبهم ورفع مستوى وكفاءة الأداء لديهم في تخصص طب الأسرة، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية ممثلةً فى وزارة الصحة والسكان لا تدخر جهدًا في الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري.



وطالبت الوزيرة الطلاب ببذل المزيد من الجهد والسعي الدائم للتعلم والتطوير المستمر، من أجل خدمة هذا الوطن الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه، مؤكدةً اعتزازها بطلاب اليوم وزملاء الغد وقادة المستقبل في القطاع الصحي في مصر متمنيةً لهم كل التوفيق والنجاح.