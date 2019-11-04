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مرأة

بمناسبة عيد الحب.. علامات تدل على حبه بجنون

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:29 م
عيد الحب
عيد الحب
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لمياء الياسين
علامات عديدة تؤكد مدى صدق مشاعر حبيبك تجاهك، إذا لاحظت 4 علامات أو أكثر فتأكدي أنه يحبك حقًا إليك...

أبرز تلك العلامات وفقا لموقع "anewmode يمكنك اكتشاف ما يدور بعقل من تحبين بمناسبة عيد الحب.

1. الطريقة التي ينظر بها إليك.

لا يستطيع التوقف عن النظر إليك؛ سواء كنتما معًا أو عبر الغرفة فستظل نظراته موجهة نحوك دائمًا.

2. يريد أن يقدم لك
الحب الحقيقي هو عن العطاء ، وليس الأخذ فيعد الحب ليس مجرد شعور. إنه فعل ويصادفه أفعال. أكبر عمل يشير إلى أن الرجل يحبك هو عندما يمنحك كل ما في وسعه.

3. يضعك فى مقدمه أولولياته
عندما يحبك الرجل ، سوف يجعل قضاء الوقت معك أولوية. وإذا لم يكن لديه الوقت فعلًا فعندما يحبك رجل ، فأنت الشخص الأكثر أهمية في حياته

4. يريد أن يغمر نفسه في حياتك
إنه يريد أن يقابل عائلتك وجميع أصدقائك ويريد أن يعرف كل شيء عن عواطفك وهواياتك ويحاول الاتصال بهذه المناطق من حياتك قدر الإمكان.

5. يهتم بكل تفاصيلك
يلاحظ أشياء وصفات جيدة لديك لا يراها الآخرون يلاحظ كيف تتفاعل معك الآخرين وينتبه إلى كل التفاصيل الصغيرة ويتذكرها.

6. يشتاق لك عندما تكونى بعيدا
يقع الرجال عادة في الحب في غياب المرأة ، وليس وجودها.عندما تحب شخصًا ما، فأنت تتوق إلى وجوده وتفتقده عندما يرحل. هذا لا يعني أنك تفكر فيها باستمرار في كل دقيقة، لأن ذلك سيكون هاجسًا غير صحي ، وليس حبًا.
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