على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد

يحتفل العالم بـعيد الحب "الفلانتين" فى 14 فبراير من كل عام، ويحتفل المصريون بعيد الحب في يوم آخر من العام وهو 4 نوفمبر من كل عام ولذلك يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام.



تصدر هشتاج #عيد_الحب موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتفاعل معه عدد كبير من المغردين .



وتداول الجمهور عدد كبير من التغريدات والكوميكسات الساخرة ومنها :



"#عيد_الحب

ملناش دعوة يامهى🤚😂"



"مش هاحتفل ب عيد الحب ها ايه تاني؟"



"هابي ڤالانطاين داي😂 "



"أنتى بقى جوزك بيطنش الفلانتين المصرى بتاع نوفمبر و لا بيطنش العالمى بتاع فبراير ؟!

- الاتنين"



