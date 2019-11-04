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منوعات

على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:18 م
الفنان محى إسماعيل
الفنان محى إسماعيل
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القسم الميدانى
يحتفل العالم بـعيد الحب "الفلانتين" فى 14 فبراير من كل عام، ويحتفل المصريون بعيد الحب في يوم آخر من العام وهو 4 نوفمبر من كل عام ولذلك يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام.

تصدر هشتاج #عيد_الحب موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتفاعل معه عدد كبير من المغردين .

وتداول الجمهور عدد كبير من التغريدات والكوميكسات الساخرة ومنها :

"#عيد_الحب
ملناش دعوة يامهى🤚😂"

"مش هاحتفل ب عيد الحب ها ايه تاني؟"

"هابي ڤالانطاين داي😂 "

"أنتى بقى جوزك بيطنش الفلانتين المصرى بتاع نوفمبر و لا بيطنش العالمى بتاع فبراير ؟!
- الاتنين"

على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد
على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد
على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد
على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد
على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد
على طريقة محيى إٍسماعيل .. المصريون عن الفلانتين : مش هنحتفل ها إيه تانى ..شاهد
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