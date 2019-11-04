في 5 خطوات.. ضع برنامجك الانتخابي للحصول على مقعد باتحاد الطلاب

يستعد الطلاب المرشحون للانتخابات الطلابية بالجامعات لعرض برامجهم الانتخابية في 7 لجان مختلفة وهي "اللجنة العلمية، اللجنة الاجتماعية، لجنة الجوالة، اللجنة الفنية، اللجنة الرياضية، اللجنة الثقافية، لجنة الأسر"، في منافسة قوية يشهدها ٢٤٨٦٤ طالبا بجميع الجامعات والمعاهد.



ولكي تضع برنامجك الانتخابي عليك اتباع هذه الخطوات:



1- عليك دراسة جميع المشكلات التي تواجه الطلاب بالنشاط الذي قررت الترشح باللجنة الخاصة به.



2- عند وضع برنامجك الانتخابي عليك أن تجد له جملة مختصرة تتعلق في أذهان الطلاب وتعبر عن محتواه.



3- يجب عليك تقديم الحلول للمشكلات التي تواجه الطلاب من خلال خطة زمنية تعلنها لهم بشرح مبسطج وواضح لتكون أهلا لثقتهم.



4- عليك تبسيط الأمر للطلاب من خلال اختيار أسلوب وكلمات غير معقدة تتلاءم مع ثقافة الجميع.



5- عليك تقديم خطط خاصة بك تميزك على باقي المرشحين تتعلق بتطوير نشاط المجال الذي قمت باختياره للترشح له.

