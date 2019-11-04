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برلمان

صناعة النواب تحيل تعديات الأراضي بحلوان للنيابة العامة.. والبلتاجي: ساحة للبلطجية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:46 م
تعديات الأراضى -
تعديات الأراضى - أرشيفية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إحالة ملف التعدى قطعة على أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، إلى النائب العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: رضا البلتاجى، وحمدى عبد الوهاب، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، حسبما ورد بطلبا الإحاطة، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

كما طالب عامر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستخدام كل صلاحياته لإزالة التعديات على هذه المنطقة وكافة المناطق، كما ألقى باللوم على رئيس حى حلوان لعدم متابعته الدقيقة للأرض والعمل على إزالة التعديات، مؤكدا أن التعدى على أراضى الدولة مشكلة خطيرة، مضيفا "ونعلم الحل لكن الجميع يتنصل من مسئولياته، ويجب أن يكون هناك آلية فورية لإزالة التعديات، ولا يمكن أن تتم جريمة اعتداء على أرض دون تواطؤ".

وقال النائب رضا البلتاجى، مُقدم طلب الإحاطة، إن ما يحدث على الأرض من تعديات لبناء عقارات ومقابر واستغلالها من جانب بعض البلطجية للتربح من ورائها يعد كارثة حقيقية وضياع لهيبة الدولة، مضيفا أن تلك الأرض تم تخصيصها لتكون منطقة صناعية ولكن المسئولين تركوها "نهيبة" للبلطجية وللتعدى عليها.

وحمل البلتاجى الحكومة المسئولية كاملة عن ضياع تلك الأرض والتى كانت ستوفر 50 ألف فرصة عمل لأهالي وشباب المنطقة، إضافة إلى خلق مناطق عشوائية جديدة ومناطق ستكون ملاذا للإرهاب، مضيفا "كما أننا سنكون مطالبين بمد تلك العشوائيات بالمرافق من غاز ومياه وكهرباء، الأمر برمته يمثل كارثة"، ومن جانبه قال النائب حمدى عبد الوهاب إن الأرض تم التعدى عليها وتلك التعديات لم يتم إزالتها بحجة الدواعِ الأمنية، مطالبا بقرار تخصيص لتلك المساحة.
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