بشرى للفلاحين.. البرلمان يوصى بمد فترة السداد للمتعثرين لدى البنك الزراعى

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، بمد فترة السداد للفلاحين المتعثرين الحقيقيين، لدى البنك الزراعى، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ تطوير الشركة الزراعية التابعة للبنك وتعظيم دورها، في توزيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وفتح منافذ جديدة لاستغلال الأصول غير المستغلة بالبنك، وذلك من خلال التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، وكذلك ومتابعة اكتمال خطة تطوير فروع البنك، والتي بدأت بعدد ٢٤٣ فرعا خلال المرحلة الأولى.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة النائب مجدى ملك وكيل اللجنة، للتعرف على استراتيجية البنك الزراعى في دعم الزراع ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية، على مستوى الجمهورية.



كما أوصت اللجنة، بمتابعة حل مشاكل المتعثرين، والعمل على تقديم مزيد من الخدمات للفلاح المصرى، وقطاع الاستصلاح الزراعى، وسد العجز الإداري في بعض فروع البنك، وسرعة الانتهاء من إعلان نتائج المسابقة الأخيرة التي أعلنها البنك لتعيين بعض الموظفين لسد العجز



وأوصت أيضا اللجنة، بالاهتمام بأصحاب المعاشات صحيا واجتماعيا، وتحسين أداء الخدمة، وتفعيل دور البنك، ليكون داعما للاقتصاد القومى بشكل عام، وقطاع الزراعة بشكل خاص.



وشهد اجتماع اللجنة، استعراض خطة تطوير البنك الزراعى، منذ بداية نقل تبعيته للبنك المركزى، كما شهد مداخلات من النواب بشأن أبرز المشاكل التي تواجه البنك، منها ما يتعلق باستغلال الأصول التابعة للبنك، وآليات سداد ديون المزارعين بشكل ميسر، ومشكلة قلة فروع في بعض المناطق.

