يرفض مقابلة المواطنين.. إحالة موظف للتفتيش الإداري بالفيوم

قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إحالة موظف بمجلس مدينة الفيوم، للتفتيش المالي والإداري لعدم مقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم.



ووجه بفحص شكوى أحد المواطنين بقرية أبو دنقاش التابعة لمركز أبشواي لاعتراض جاره من تغطية مصرف أمام منزله.



كما وجه مسئولي مجلس مدينة طامية بتنفيذ حكم قضائي لأحد المواطنين بقرية بنوة التابعة لمركز طامية لقيام أحد المواطنين بردم مسقة المياه الخاصة به.



جاء ذلك اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، وإيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ووليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، والمحاسبة ليلى قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وممثلين عن مجالس المدن والمديريات الخدمية ومديري الإدارات بالمحافظة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.



خلال اللقاء كلف محافظ الفيوم مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، كما وجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة وتوفير أكشاك لبعض الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة.



كما كلف وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة، كما كلف مسئولى الصحة بتوفير العلاج وعمل الفحوصات الطبية لعدد من الحالات المرضية.



شدد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإستقبال المواطنين وبحث شكواهم والعمل على حلها.



وكلف مسئولي مجلس مدينة سنورس باتخاذ جميع الإجراءات القانوينة لقيام أحد المواطنين بمدينة سنورس بإقامة مصنع للملابس داخل عمارة سكنية مما يسبب ضررا على الأهالي.



كما وجه مسئولي مجلس مدينة إطسا بفحص شكوى أحد المواطنين بقرية الغرق لعدم استلام منزله بأرض أملاك الدولة، كما وجه وكيل وزارة الصحة بإلغاء ندب موظفه تقيم بقرية كفر الصيادين بأبشواي تعمل بمديرية الصحة، وذلك لبعد المسافة بين محل الإقامة ومكان العمل.



