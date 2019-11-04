Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

اكتتاب أرامكو التاريخي | حكاية فكرة بدأت مع تأسيس المملكة.. طرحها الجد ونفذها الحفيد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:30 م
اكتتاب أرامكو السعودية
اكتتاب أرامكو السعودية
Advertisements
أحمد سالم
اكتتاب أرامكو.. الحدث الأقوى على مستوى الاقتصاد العالمي، والأعلى بين مؤشرات البحث وتقارير الوكالات الدولية، نظرا للقوة الهائلة التي تتمتع بها الشركة، حيث أنها الأكبر عالميا.

بالأمس، بدأت شركة النفط الحكومية العملاقة في المملكة العربية السعودية أرامكو، طرحها العام الأولي (IPO)، في البورصة المحلية في أكبر إدراج في العالم في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وتستهدف الشركة أرامكو جمع ما بين ما بين 20 إلى 40 مليار دولار، وفقا لما نشره موقع "ذا سعودي جازيت" بحيث ستقدم شركة النفط أرامكو ما بين 1٪ و 2٪ من أسهمها في البورصة المحلية.

الصفقة التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار ستتصدر صفقة تحطيم الرقم القياسي لعملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" في عام 2014.

بداية الفكرة منذ الملك المؤسس

مع بداية إنشاء الشركة الوطنية للنفط أرامكو، خاطب الملك عبد العزيز آل سعود شعب المملكة للمساهمة في تمويل شركة جديدة لاستخراج البترول قائلا إنها فرصة لن تتكرر.

وجاء خطاب الملك عبد العزيز بتاريخ 28 محرم، عام 1342 هـجريًا، قبل ما يقرب من 100 عام من الآن، مخاطبا أهالي بريدة ومنطقة القصيم ووسط المملكة العربية السعودية، ليحث فيه المواطنين على المساهمة في مشروعات النفط العملاقة التي ستبدأ في البلاد، وذلك عقب اتفاق أبرمه الملك مع الشركات التي حصلت على امتياز حقوق استخراج النفط في الدول الناشئة التي ليس لها موارد ثابتة لإحداث تنمية بها.

خطاب الملك عبد العزيز حمل بعض التفاصيل حول الإكتتاب، حيث قال إنه تم تخصيص 60 ألف سهم للمواطنين، وقال إنها فرصة للمواطنين المحليين بـ السعودية حيث إن الأجانب أيضا سيكون لهم نصيب من الحصص، وأنهم سيبذلون جهدًا للحصول على حصة من هذه الأسهم، حتى لو ترتب على ذلك دفعهم مبالغ تزيد على السعر المحدد للسهم.

وحبب الملك عبد العزيز الشعب السعودي في الأمر فخاطبهم قائلا "في حالة اكتشاف النفط والغاز بشكل تجاري، فإن الأمر سيكون مختلفًا؛ حيث سيتصاعد سعر السهم، الحصة التي قيمتها جنيه واحد، ربما تبلغ 50 جنيهًا، أو ربما تزيد على ذلك".

أرقام في اكتتاب اليوم

- مجلس إدارة أرامكو يعتزم إعلان توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 75 مليار دولار عام 2020، وهو أيضًا بصدد إعلان أرباح مؤقتة بحد أقصى يبلغ 9.5 مليار دولار، قبل تسجيل الأسهم المباعة باسم المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

- في حالات استثنائية محددة، ستعلن الشركة أرباحًا مؤقتة بقيمة 3.9 مليار دولار، تزامنًا مع تاريخ تخصيص الأسهم للمستثمرين في أواخر العام الحالي.

- الإنفاق الرأسمالي للشركة سيتراوح بين 35 و40 مليار دولار، العام المقبل، و40 و45 مليار دولار عام 2021، والذي يمكن أن يتم تخفيضه في حال تراجعت أسعار النفط.

- الشركة في المدى المتوسط ستخصص 35% من النفقات الرأسمالية للنفط وسوائل النفط، ونحو 40% للغاز و25% لقطاع التكرير والبتروكيماويات.

- إيرادات أرامكو من المبيعات في أول 9 شهور من العام الجاري، بلغت 244 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الصافية نحو 68 مليار دولار، والتدفقات المالية حوالي 59 مليار دولار، والنفقات الرأسمالية نحو 23 مليار دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دقت ساعة الطرح.. من المستفيد من اكتتاب أرامكو

علاقة زيارة بوتين بـ طرح أرامكو للاكتتاب العام .. تفاصيل

اكتتاب أرامكو.. 12 نقطة قوة تضع عملاق السعودية في صدارة الشركات المتكاملة عالميا

اكتتاب أرامكو.. ماذا يعني طرح أسهم عملاق صناعة النفط السعودية في تداول؟

اكتتاب ارامكو.. الصفقة السعودية تحطم الرقم القياسي للصين.. عملاق النفط الاعلى قيمة سوقية عالميا.. والاسهم للسعوديين مجانا

جوهرة النفط السعودى..كيف أظهر اكتتاب أرامكو قوة المؤسسات المصرفية في السعودية؟

ترشيحاتنا

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

بحد أقصي 100 ألف جنيه..النواب يقر نهائيا رسوم التوثيق والشهر العقارى للخبرات السابقة

حالة وفاة تضطر علي فرج للانسحاب من بطولة العالم للاسكواش

بحبك يا حنان وعاشق عنيكي.. لافتة تنتهي بقرار حاسم من محافظ الغربية

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

Advertisements

تأييد حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين في دعوى طليقته الفنانة سارة نخلة

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

طاهر محمد طاهر يعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش