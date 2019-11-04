اكتتاب أرامكو التاريخي | حكاية فكرة بدأت مع تأسيس المملكة.. طرحها الجد ونفذها الحفيد

اكتتاب أرامكو.. الحدث الأقوى على مستوى الاقتصاد العالمي، والأعلى بين مؤشرات البحث وتقارير الوكالات الدولية، نظرا للقوة الهائلة التي تتمتع بها الشركة، حيث أنها الأكبر عالميا.
بالأمس، بدأت شركة النفط الحكومية العملاقة في المملكة العربية السعودية أرامكو، طرحها العام الأولي (IPO)، في البورصة المحلية في أكبر إدراج في العالم في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وتستهدف الشركة أرامكو جمع ما بين ما بين 20 إلى 40 مليار دولار، وفقا لما نشره موقع "ذا سعودي جازيت" بحيث ستقدم شركة النفط أرامكو ما بين 1٪ و 2٪ من أسهمها في البورصة المحلية.
الصفقة التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار ستتصدر صفقة تحطيم الرقم القياسي لعملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" في عام 2014.
بداية الفكرة منذ الملك المؤسس
مع بداية إنشاء الشركة الوطنية للنفط أرامكو، خاطب الملك عبد العزيز آل سعود شعب المملكة للمساهمة في تمويل شركة جديدة لاستخراج البترول قائلا إنها فرصة لن تتكرر.
وجاء خطاب الملك عبد العزيز بتاريخ 28 محرم، عام 1342 هـجريًا، قبل ما يقرب من 100 عام من الآن، مخاطبا أهالي بريدة ومنطقة القصيم ووسط المملكة العربية السعودية، ليحث فيه المواطنين على المساهمة في مشروعات النفط العملاقة التي ستبدأ في البلاد، وذلك عقب اتفاق أبرمه الملك مع الشركات التي حصلت على امتياز حقوق استخراج النفط في الدول الناشئة التي ليس لها موارد ثابتة لإحداث تنمية بها.
خطاب الملك عبد العزيز حمل بعض التفاصيل حول الإكتتاب، حيث قال إنه تم تخصيص 60 ألف سهم للمواطنين، وقال إنها فرصة للمواطنين المحليين بـ السعودية حيث إن الأجانب أيضا سيكون لهم نصيب من الحصص، وأنهم سيبذلون جهدًا للحصول على حصة من هذه الأسهم، حتى لو ترتب على ذلك دفعهم مبالغ تزيد على السعر المحدد للسهم.
وحبب الملك عبد العزيز الشعب السعودي في الأمر فخاطبهم قائلا "في حالة اكتشاف النفط والغاز بشكل تجاري، فإن الأمر سيكون مختلفًا؛ حيث سيتصاعد سعر السهم، الحصة التي قيمتها جنيه واحد، ربما تبلغ 50 جنيهًا، أو ربما تزيد على ذلك".
أرقام في اكتتاب اليوم
- مجلس إدارة أرامكو يعتزم إعلان توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 75 مليار دولار عام 2020، وهو أيضًا بصدد إعلان أرباح مؤقتة بحد أقصى يبلغ 9.5 مليار دولار، قبل تسجيل الأسهم المباعة باسم المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
- في حالات استثنائية محددة، ستعلن الشركة أرباحًا مؤقتة بقيمة 3.9 مليار دولار، تزامنًا مع تاريخ تخصيص الأسهم للمستثمرين في أواخر العام الحالي.
- الإنفاق الرأسمالي للشركة سيتراوح بين 35 و40 مليار دولار، العام المقبل، و40 و45 مليار دولار عام 2021، والذي يمكن أن يتم تخفيضه في حال تراجعت أسعار النفط.
- الشركة في المدى المتوسط ستخصص 35% من النفقات الرأسمالية للنفط وسوائل النفط، ونحو 40% للغاز و25% لقطاع التكرير والبتروكيماويات.
- إيرادات أرامكو من المبيعات في أول 9 شهور من العام الجاري، بلغت 244 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الصافية نحو 68 مليار دولار، والتدفقات المالية حوالي 59 مليار دولار، والنفقات الرأسمالية نحو 23 مليار دولار.
بالأمس، بدأت شركة النفط الحكومية العملاقة في المملكة العربية السعودية أرامكو، طرحها العام الأولي (IPO)، في البورصة المحلية في أكبر إدراج في العالم في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وتستهدف الشركة أرامكو جمع ما بين ما بين 20 إلى 40 مليار دولار، وفقا لما نشره موقع "ذا سعودي جازيت" بحيث ستقدم شركة النفط أرامكو ما بين 1٪ و 2٪ من أسهمها في البورصة المحلية.
الصفقة التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار ستتصدر صفقة تحطيم الرقم القياسي لعملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" في عام 2014.
بداية الفكرة منذ الملك المؤسس
مع بداية إنشاء الشركة الوطنية للنفط أرامكو، خاطب الملك عبد العزيز آل سعود شعب المملكة للمساهمة في تمويل شركة جديدة لاستخراج البترول قائلا إنها فرصة لن تتكرر.
وجاء خطاب الملك عبد العزيز بتاريخ 28 محرم، عام 1342 هـجريًا، قبل ما يقرب من 100 عام من الآن، مخاطبا أهالي بريدة ومنطقة القصيم ووسط المملكة العربية السعودية، ليحث فيه المواطنين على المساهمة في مشروعات النفط العملاقة التي ستبدأ في البلاد، وذلك عقب اتفاق أبرمه الملك مع الشركات التي حصلت على امتياز حقوق استخراج النفط في الدول الناشئة التي ليس لها موارد ثابتة لإحداث تنمية بها.
خطاب الملك عبد العزيز حمل بعض التفاصيل حول الإكتتاب، حيث قال إنه تم تخصيص 60 ألف سهم للمواطنين، وقال إنها فرصة للمواطنين المحليين بـ السعودية حيث إن الأجانب أيضا سيكون لهم نصيب من الحصص، وأنهم سيبذلون جهدًا للحصول على حصة من هذه الأسهم، حتى لو ترتب على ذلك دفعهم مبالغ تزيد على السعر المحدد للسهم.
وحبب الملك عبد العزيز الشعب السعودي في الأمر فخاطبهم قائلا "في حالة اكتشاف النفط والغاز بشكل تجاري، فإن الأمر سيكون مختلفًا؛ حيث سيتصاعد سعر السهم، الحصة التي قيمتها جنيه واحد، ربما تبلغ 50 جنيهًا، أو ربما تزيد على ذلك".
أرقام في اكتتاب اليوم
- مجلس إدارة أرامكو يعتزم إعلان توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 75 مليار دولار عام 2020، وهو أيضًا بصدد إعلان أرباح مؤقتة بحد أقصى يبلغ 9.5 مليار دولار، قبل تسجيل الأسهم المباعة باسم المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
- في حالات استثنائية محددة، ستعلن الشركة أرباحًا مؤقتة بقيمة 3.9 مليار دولار، تزامنًا مع تاريخ تخصيص الأسهم للمستثمرين في أواخر العام الحالي.
- الإنفاق الرأسمالي للشركة سيتراوح بين 35 و40 مليار دولار، العام المقبل، و40 و45 مليار دولار عام 2021، والذي يمكن أن يتم تخفيضه في حال تراجعت أسعار النفط.
- الشركة في المدى المتوسط ستخصص 35% من النفقات الرأسمالية للنفط وسوائل النفط، ونحو 40% للغاز و25% لقطاع التكرير والبتروكيماويات.
- إيرادات أرامكو من المبيعات في أول 9 شهور من العام الجاري، بلغت 244 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الصافية نحو 68 مليار دولار، والتدفقات المالية حوالي 59 مليار دولار، والنفقات الرأسمالية نحو 23 مليار دولار.