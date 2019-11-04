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برلمان

24 ساعة عمل.. لجنة برلمانية توصي بتشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب علاء عابد، بضرورة تفعيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحسن معاملة المواطنين فى كافة الجهات الحكومية لاسيما وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العباسى، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب سوء معاملة رئيس مجلس ومدينة رشيد، للمواطنين بالمركز ومنعهم من دخول مكتبه وعدم مقابلتهم وحل مشاكلهم.

وأعلن علاء عابد، عن توصية تطالب الحكومة بتشكيل لجنة تعمل 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين وللمتابعة مع جميع الوزارات والإدارات وإعادة توزيع مدونه السلوك على جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية وضرورة احترام المواطن الذى ساند الدولة كثيرا فى مراحل مختلفة من عمر الوطن.
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