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رياضة

دوري أبطال آسيا.. أسعار تذاكر مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:30 م
ملعب الهلال السعودي
ملعب الهلال السعودي
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إسراء أشرف
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أسعار تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستجمع بين الهلال السعودي ونظيره أوراوا الياباني، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض السبت المقبل.

ومن المنتظر، أن تطرح شركة صلة الرياضية، تذاكر المباراة يوم الخميس المقبل.

ورصدت صحيفة "الرياضية" السعودية أسعار تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:

بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ﷼

بلاتينيوم أفراد وعائلات: 3000 ﷼

المنصة ذهبية أفراد وعائلات: 2500 ﷼

المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ﷼

الموحدة الواجهة: 300 ريال

الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال

باقي الملعب أفراد وعائلات: 50 ريالا
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