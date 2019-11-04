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أخبار البلد

مفتي الجمهورية يشارك في المؤتمر الدولي لمجمع الفقه الإسلامي بـ دبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:21 م
مفتي الجمهورية يشارك
مفتي الجمهورية يشارك في المؤتمر الدولي لمجمع الفقه الإسلامي
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محمد شحتة
يشارك الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – في فعاليات المؤتمر الدولي لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة والعشرين، والذي بدأت أعماله اليوم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر أعماله حتى 6 من نوفمبر الجاري، بحضور 137 مشاركًا من رجال الدين والعلم من مختلف التخصصات.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية جملة من المواضيع المهمة في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها العقود الذكية وكيفية تفعيلها والإقالة منها، وموضوع التضخم وتغيير قيمة العملات، وعقود الفيديك، وموضوع التسامح في الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره.

كما سيتناول المؤتمر مسألة تحقيق الأمن الغذائي والمائي كواحدة من أهم المشكلات التي تواجهها الدول الإسلامية الآن، إضافة إلى مواضيع الجينوم البشري، والهندسة الحيوية المستقبلية.
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