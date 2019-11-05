Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يغفلها الكثيرون.. الأزهر يكشف عن أحب 4 أعمال إلى الله وأكثرها ثوابا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
أحب الأعمال إلى الله
أحب الأعمال إلى الله وأكثرها ثوابا
Advertisements
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا وحثنا على كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا ويدخلنا الجنة في الآخرة.

وأوضح «الأزهر» خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإسلام حث على مراعاة مشاعر الناس، وجبر خواطرهم، وحرم كسر قلوبهم وإيذائهم، مشيرًا إلى أن هناك أربعة أعمال أوصانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحرص عليها، لأنها ثوابها عظيم.

واستشهد بما أخرجه أبو داود ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»، منوهًا بأن أفضل ما يفعله المرء تجاه الناس أن يُدخِل السُّرور على قلوبهم لا الحزن والكآبة.

وأضاف أن إدخال السرور على قلوب الناس يعد من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجرًا، مستدلًا بما أخرجه الطبراني في الأوسط، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمل واحد يجعلك تتقلب في الجنة أوصى به رسول الله ويغفل عنه الكثيرون

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني تشعل الـ سوشيال ميديا.. ومتابعيها: كده كتير| شاهد

موعد مباراة الأهلي والزمالك.. تطبيق الـ VAR في الدوري المصري

زوج بعض الأبناء ثم مات.. الإفتاء توضح حكم تأخير تقسيم التركة حتى يتزوج الباقون.. فيديو

اخبار الفن.. وعكة صحية لـ نوال الكويتية.. أحمد السقا يرتدي النقاب.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها

هل تزوجت حلا شيحة| شاهد ردها

أخبار الزمالك اليوم| موقف نهائي بشأن عودة كهربا.. تصريحات نارية لـ أمير مرتضى عن سيد عبد الحفيظ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة.. روجينا تتغزل في شيماء سيف

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها