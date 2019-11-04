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رياضة

دوري القسم الثاني .. الترسانة يتقدم على المريخ بهدف في الشوط الأول .. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:44 م
الترسانة
الترسانة
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الترسانة على منافسه المريخ بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب الشواكيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

سجل الهدف الأول لفريق الترسانة اللاعب إيهاب فؤاد في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق الترسانة المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد نقطة واحدة بينما يحتل فريق المريخ المركز التاسع بنفس رصيد النقاط.
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