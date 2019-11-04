أمين عام القومي لأسر الشهداء يستقبل رئيس قطاع موارد البيانات

استقبل السيد اللواء أ.ح / محمد عبدالمنعم – أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اللواء/ عصام خضر – رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين المجلس والقطاع .



وخلال اللقاء تم عرض جهود المجلس عن الفترة الماضية في مجال دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين وخطط التطوير الإداري والخدمي بالمجلس .



كما تم عرض منظومة عمل قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات في مجالات الرصد الميداني والإعلامي ونظام إدارة البيانات .



وتناول الإجتماع سبل التعاون بين الطرفين وتم الإتفاق على مشاركة المجلس في نظام التحديث اللامركزي (DMC)، بما يسهم في تعزيز تداول المعلومات بين الجهات ذات الصلة .



وقدم أمين عام المجلس الشكر لـ أسامة الجوهري - رئيس مركز المعلوامات بمجلس الوزراء، ورئيس قطاع موارد البيانات والوفد المرافق له على المجهودات التي يقوم بها القطاع .



من جانبه أثنى اللواء / عصام خضر – رئيس القطاع على أداء المجلس وتطوير الخدمات المقدمة سواء على مستوى الرعاية الطبية أو التأهيل، وغيرها من أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابي.