Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمين عام القومي لأسر الشهداء يستقبل رئيس قطاع موارد البيانات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:37 م
صدى البلد
Advertisements
أمانى نوار
استقبل السيد اللواء أ.ح / محمد عبدالمنعم – أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اللواء/ عصام خضر – رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين المجلس والقطاع .

وخلال اللقاء تم عرض جهود المجلس عن الفترة الماضية في مجال دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين وخطط التطوير الإداري والخدمي بالمجلس .

كما تم عرض منظومة عمل قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات في مجالات الرصد الميداني والإعلامي ونظام إدارة البيانات .

وتناول الإجتماع سبل التعاون بين الطرفين وتم الإتفاق على مشاركة المجلس في نظام التحديث اللامركزي (DMC)، بما يسهم في تعزيز تداول المعلومات بين الجهات ذات الصلة .

وقدم أمين عام المجلس الشكر لـ أسامة الجوهري - رئيس مركز المعلوامات بمجلس الوزراء، ورئيس قطاع موارد البيانات والوفد المرافق له على المجهودات التي يقوم بها القطاع .

من جانبه أثنى اللواء / عصام خضر – رئيس القطاع على أداء المجلس وتطوير الخدمات المقدمة سواء على مستوى الرعاية الطبية أو التأهيل، وغيرها من أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمسة وفاء.. القومي لأسر الشهداء ينظم رحلة ترفيهية بالإسكندرية.. صور

القومي لأسر الشهداء ينظم رحلة بدير جبل الطير بالمنيا

ترشيحاتنا

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

قانون المرور الجديد | غرامات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني تبدأ من 4000 جنيه

باعت شرفها.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها ويلقياه فى النيل | التفاصيل كاملة

أنا مش عارفني.. أول تعليق من جنش عقب تصريحاته أمس

شاهد.. يابانية تغازل الأمير هاري ورد فعله أحرجها

تأييد حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين في دعوى طليقته الفنانة سارة نخلة

Advertisements

تأييد حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين في دعوى طليقته الفنانة سارة نخلة

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

طاهر محمد طاهر يعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش