استدرج حبيبته إلى المنزل و فصل رأسها عن جسدها .. تفاصيل صادمة

قام أولاندو البالغ من العمر 23 عاما بإستدراج حبيبته هالي إلى منزله بحجة أنه مريض و يحتاج إلى الرعاية ، و عندما وصلت إلى المنزل ضربها بسكين فصلت رأسها عن جسدها .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قام الطالب أورلاندو القاطن بإحدى الولايات الأمريكية بإستدراج حبيبته هالي إلى منزله بحجة أنه مريض و يحتاج إلى من يقدم له الرعاية .



و عندما وصلت إلى المنزل استقبلها و طلب منها أن تحضر له كوبا من المياه و عندما وصلت قام بضربها بسكين حادة فصلت رأسها عن جسدها.



ألقت الشرطة الأمريكية القبض على القاتل و اعترف في التحقيقات أنه قام بقتلها لإلحاحها عليه بالزواج و هو في البداية اتفق معها أنه لن يتزوج منها و لكن ألحت عليه فلم يكن أمامه حل سوى القتل .