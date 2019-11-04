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منوعات

استدرج حبيبته إلى المنزل و فصل رأسها عن جسدها .. تفاصيل صادمة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
قام أولاندو البالغ من العمر 23 عاما بإستدراج حبيبته هالي إلى منزله بحجة أنه مريض و يحتاج إلى الرعاية ، و عندما وصلت إلى المنزل ضربها بسكين فصلت رأسها عن جسدها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قام الطالب أورلاندو القاطن بإحدى الولايات الأمريكية بإستدراج حبيبته هالي إلى منزله بحجة أنه مريض و يحتاج إلى من يقدم له الرعاية .

و عندما وصلت إلى المنزل استقبلها و طلب منها أن تحضر له كوبا من المياه و عندما وصلت قام بضربها بسكين حادة فصلت رأسها عن جسدها.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على القاتل و اعترف في التحقيقات أنه قام بقتلها لإلحاحها عليه بالزواج و هو في البداية اتفق معها أنه لن يتزوج منها و لكن ألحت عليه فلم يكن أمامه حل سوى القتل .
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