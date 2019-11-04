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ثقافة

بمهرجان الموسيقى العربية.. هاني شاكر وسوما على المسرح الكبير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
يحيى أمير الغناء العربى هاني شاكر حفلًا ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 5 نوفمبر على مسرح الأوبرا الكبير، ويسبقه فاصلا للمطربة سوما وعازف القانون العراقي فرات قدوري.

وفى نفس التوقيت على مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم الفنان محمود درويش وفرقته كنوز حفلا بمشاركة كلا من إسراء عادل وهبة سالم ويضم مختارات من أشهر أعمال الطرب العربى.

وعلى الجانب البحثى يواصل المؤتمر العلمى المصاحب جلساته التى تعقد على المسرح الصغير بدءًا من العاشرة صباحا ويناقش محور جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي بحضور الدكتور محمد ادم سليمان ( السودان ) مقررًا ، الأب الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) ، الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتور كمال يوسف علي ( السودان ) ، الدكتور خليفه جاد الله ( فلسطين ) .. وتبدأ الجلسة الثانية فى الثانية عشر والنصف ظهرًا بحضور الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) مقررًا ، نهيل سلوم ( سوريا ) ، هاني البدري ( مصر ) ، ايلي تومية ( لبنان ) ، الدكتور محمد علاء محمد فتحي ( مصر ) .

كما يعقد فى الخامسة مساء على المسرح الصغير ورشة عمل ومحاضرة للباحث امين بيهم ( لبنان ) يتناول خلالها موضوعات مدخل للتحليل البيانى لموسيقى المقام، تحرير الصوت والفيديو كتقنيات مكملة للتحليل البيانى لموسيقى المقام إلى جانب تطبيق عملى عن التحليل البيانى للصوت الى التحليل بالفيديو.
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