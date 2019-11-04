محمد صلاح مرشح لهذه الجائزة.. والجمهور يدعمه | شاهد

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل هدف ضمن جوائز الشمال الغربي لكرة القدم بإنجلترا (نورث وست) لعام 2019.



وينافس الهدف الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح، من تصويبة صاروخية في شباك تشيلسي، على الجائزة بقوة.



وجاء الهدف الذي سجله الفرعون المصري، في شباك تشيلسي بإبريل الماضي، بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ومن المقرر، أن يقام حفل توزيع الجوائز الإثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري.



ولذلك تصدر اليوم هاشتاج #محمد_صلاح علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لانه رشح للقائمة النهائية لجائزة هدف الموسم ضمن جوائز الشمال الغربي لكرة القدم.



وتلقي صلاح تغريدات كثيره مشجعه له من المصريين :



"ربنا يوفقك يا فخر العرب "



" ربنا يحميك يا ابو مكه"



" يا رافع راسنااااا"



" ان شاء الله تكسبها وعلشان انت تستحقها"





