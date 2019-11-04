بحد أقصي 100 ألف جنيه..النواب يقر نهائيا رسوم التوثيق والشهر العقارى للخبرات السابقة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.



وتقدم ائتلاف دعم مصر بطلب إعادة المداولة على النص الوحيد محل التعديل فى مشروع القانون، والذى ينص على: إضافة بند للجدول المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" فى بند نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد (سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج) رسم نسبي قدره 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه.



ووافق المجلس على تغيير الحد الأقصى ليكون 100 الف جنيه مع الإبقاء على نفس النسبة، وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (آخر ميزانية) وليس صافى الاعمال، خلال جلسة 7 أكتوبر التى تم الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه.



وتم خلال جلسة 7 أكتوبر إثبات توضيح على عبد العال فى المضبطة أن الـ0.5% وهى أن تكتب نصف فى المائة رسم نسبي، وذلك بناء على طلب وزير شئون مجلس النواب.



وتأتي فلسفة القانون بأن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.



مشروع القانون يكمن في تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.



وجاء القانون بعد الموافقة عليه إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، حيث نوع التصرف أو الموضوع متعلق بسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، بنسبة 5% بحد أقصى 100 ألف جنيه.

