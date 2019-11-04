Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انفوجراف.. مصر تقفز 90 مركزًا في مؤشر جودة الطرق وتحتل المركز 28

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التي نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019, حيث تقدمت مصر 90 مركزًا لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018, والمركز 75 عام 2017, والمركز 107 عام 2016, والمركز 110 عام 2015, والمركز 118 عام 2014, وذلك وفقًا لتقارير التنافسية العالمية.

وأبرز الإنفوجراف, قيمة مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2007 حتى 2019- والذي تتراوح قيمته من 1 نقطة "أسوأ قيمة" إلى 7 نقطة "أفضل قيمة"- وذلك على النحو التالي: 5,1 نقطة عام 2019, مقارنة بـ 4,5 نقطة عام 2018, و3,9 نقطة عام 2017, و3 نقطة لعامي 2016 و2015, و2,9 نقطة عام 2014, و 2,7 نقطة عام 2013, و2,9 نقطة عام 2012, و3,4 نقطة عام 2011, و3,7 نقطة عام 2010, و3,5 نقطة عام 2009, و3,4 نقطة عام 2008, و3,3 نقطة عام 2007.

وجاء في الإنفوجراف, أنه من المستهدف تنفيذ 7000 كيلو متر ضمن المشروع القومي للطرق، تم تنفيذ فعليًا 5000 كيلو متر، وجاري تنفيذ 2000 كيلو متر، فضلًا عن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بإجمالي 5000 كيلو متر.

ورصد الإنفوجراف, مدى انعكاس مشروعات إنشاء وتطوير الطرق على معدلات الحوادث خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حيث انخفض عدد الحوادث خلال الفترة المشار إليها بنسبة 41,1%، لتصل إلى 8480 حادثًا عام 2018، مقارنة بـ 11098 حادثًا عام 2017, و 14710 حادثًا عام 2016, و14548 حادثًا عام 2015, و14403 حادثًا عام 2014, كما انخفض عدد الوفيات أيضًا خلال الفترة المشار إليها بنسبة 50,5%، لتصل إلى 3087 متوفيًا عام 2018، مقارنة بـ 3747 متوفيًا عام 2017، و5343 متوفيًا عام 2016، و6203 متوفيًا عام 2015، و 6236 متوفيًا عام 2014, وأخيرًا انخفض كذلك عدد الإصابات خلال الفترة المشار إليها بنسبة 51,1%، ليصل إلى 11803 مصابًا عام 2018، مقارنة بـ 13998 مصابًا عام 2017, و18646 مصابًا عام 2016, و19325 مصابًا عام 2015, و 24154 مصابًا عام 2014.
انفوجراف.. مصر تقفز 90 مركزًا في مؤشر جودة الطرق وتحتل المركز 28
Advertisements

ترشيحاتنا

قصة حب من الزمن الجميل.. مها فتحي عن والديها: حبهما مش موجود دلوقتي

بعد إقالته من منتخب مصر.. أجيرى يقترب من تدريب هذا النادي

تراجع أسعار 10 سلع بعد انخفاض الدولار.. تعرف عليها

مجموعة هشام طلعت مصطفى تقتحم عالم الرياضة بقوة | فيديو وصور

نجم الأهلي على أعتاب الدوري الكويتي

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء

Advertisements

تأييد حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين في دعوى طليقته الفنانة سارة نخلة

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

طاهر محمد طاهر يعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش