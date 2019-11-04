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ثقافة

آه من الأزواج وفلسفة برتراند راسل التربوية.. أنشطة متنوعة بثقافة القليوبية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة كفر علي شرف الدين محاضرة بعنوان "تطبيق تعاليم الدين مع ذوي الاحتياجات الخاصة" تناولت تعاليم الدين في التعامل مع ذوي اﻹحتياجات الخاصة مستندا إلى القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية، ونفذت مكتبة باسوس ورشة لعمل حقيبة هدايا باستخدام خامات بسيطة.

ناقش قصر ثقافة كفر شكر، كتاب "آه من الأزواج" لـ أماني أحمد عبد الصمد، يدور الكتاب حول القوامة بين الرجل والمرأة والأفضلية بينهم ومراعاة حقوق الطرف الآخر والتسامح والتنازل فى أصعب الموضوعات الزوجية، كما تناول أنواع الأزواج كالبخيل، الوسواس والسلبي، وأعّد مجلة حائط عن بالمولد النبوي الشريف تضمنت مجموعة من المعلومات حول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ورشة فنون تشكيلية ومسابقة فنية للأطفال.

ناقش قصر ثقافة بهتيم كتاب "ألعاب متنوعة" تأليف يمنى هشام، والذي يتحدث عن كرة اليد وروعتها، وكيفية لعبها وحث الأطفال على ممارسة الرياضة وشرح طريقة لعبها، كما تمت مناقشة كتاب "فلسفة برتراند راسل التربوية" تأليف الشوربجى محمد، يتحدث الكتاب عن برتراند راسل ودوره الإجتماعي والنفسي حيث كان من حظه أنه عاش قرنا كاملا من ١٨٧٢ إلى ١٩٧٠، ظل يمارس فيها الأنشطة السياسية والفلسفية وفى مجال فلسفة الرياضيات بالذات وتحليل العقل وتحليل المادة وغيرها من الكتب التى ظلت مرجعا علميا كبيرا فى مجال الفلسفة التربوية.
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